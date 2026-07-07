Zelensky e signora saltano l’evento per l’Ucraina organizzato dalla Polonia

Si è svolta in un clima teso la Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina del 25 e 26 giugno a Gdansk, in Polonia. Erano attesi tutti i vertici di Kiev, ma qualcuno ha preferito non andarci in polemica con le autorità di Varsavia.

Come riferisce il sito Strumenti Politici , da un lato i numerosi esponenti ucraini hanno parlato di investimenti e di cooperazione con gli omologhi del mondo del business e della politica europea, dall’altro le assenze eccellenti hanno quasi rovinato la festa. E alla sua stessa festa non si è recato Zelensky, come titola Euractiv in maniera eloquente. Per solidarietà ha evitato pure la sua first lady Olena, che era attesa per una lezione all’Università di Gdasnk, ma che ha comunicato la sua decisione dopo aver saputo che il marito sarebbe rimasto a Kiev. Si è limitata a un videomessaggio riguardante le condizioni della scuola in Ucraina e le difficoltà degli studenti nel contesto bellico, per un seminario organizzato proprio dalla sua fondazione.

Dal punto di vista materiale, la Conferenza sembra essere andata bene per le aziende ucraine, che hanno firmato duecento accordi con altrettanti soggetti europei nella prospettiva di cooperare in ambito civile e soprattutto militare. Lo comunica il ministro ucraino dell’Economia dell’Ambiente e dell’Agricoltura Sobolev, secondo cui il valore complessivo dei contratti supera i 10 miliardi di euro. Sul piano politico si è segnalata la presenza del cancelliere tedesco, del presidente lituano e dei leader UE Costa e von der Leyen.

Ma l’assenza di Zelensky e del ministro degli Esteri Sybiha ha fatto rumore almeno quanto quella del presidente polacco Nawrocki, che insiste nel sottolineare la colpa di Kiev di onorare la memoria degli ucraini che nella Seconda Guerra mondiale compirono massacri di civili polacchi e collaborarono coi nazisti allo sterminio degli ebrei.





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