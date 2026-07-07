Mondovì, il13 luglio inaugura il secondo piano di “Liber - Polo culturale delle Orfane”

Considerata la fine dei lavori avvenuta entro il 30 giugno scorso come previsto dalle tempistiche del PNRR, lunedì 13 luglio alle ore 18.00 inaugurerà ufficialmente il secondo piano di “Liber - Polo culturale delle Orfane”. Dopo l’apertura del rinnovato Museo civico della Stampa (“Liber Piombo”), la ristrutturazione del primo piano in procinto di ospitare il Fondo Storico della Biblioteca Civica (“Liber Carta”), si sono ora conclusi i lavori strutturali al secondo piano (“Liber Aria”), pensato come spazio per mostre e convegni.

Un nuovo contenitore culturale sottratto dall’abbandono, che lunedì 13 luglio si potrà visionare in anteprima. In dirittura d’arrivo, inoltre, anche i lavori di riqualificazione del vicino “Giardino segreto”, appendice verde dell’intero edificio.

Nei giorni scorsi, infine, la Giunta comunale ha ufficialmente affidato, tramite la sottoscrizione di un partenariato pubblico-privato, la gestione dell’intero complesso del Polo delle Orfane per i prossimi dodici anni all’associazione culturale Noau di Cuneo, che fin dal 2022 ha gestito il rinnovato Museo civico della Stampa. I dettagli della progettualità saranno svelati sempre durante l’evento del 13 luglio.



