Cuneo, "Lettori in cammino": ecco come iscriversi alla parata del 26 settembre

Una biblioteca non è fatta solo di libri. È fatta soprattutto di persone: di chi legge la sera tardi, di chi prende in prestito un romanzo ogni settimana, di chi studia in sala, di chi arriva per curiosità, di chi torna sempre agli stessi autori e di chi non sa mai cosa scegliere senza un consiglio.

A settembre la biblioteca civica di Cuneo si trasferirà nella sua nuova sede all'interno di "Esseci" il futuro grande polo culturale della città. Per celebrare questo importante passaggio, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a "Lettori in cammino", una parata festosa che il 26 settembre accompagnerà simbolicamente libri e lettori dalla vecchia alla nuova sede.

Una parata fatta di gruppi di "lettori tipici": i Nottambuli, i Famelici, i Pendolari, i Fedelissimi, i Curiosi, gli Esteti e molti altri ancora. Perché esistono tanti modi di leggere, ma quella della biblioteca è un'unica comunità.

"E tu, che lettore sei?", chiede il comune ai cittadini.

Si può scegliere la categoria in cui ci si riconosce di più:" iscriviti alla parata cliccando qui e vieni a camminare con noi verso la nuova biblioteca, sfilando insieme agli altri lettori e accompagnando gli ultimi titoli che, quel giorno, cambieranno casa".

Lettori di tutte le età, famiglie, gruppi di lettura, studenti, curiosi e frequentatori abituali: c'è posto per tutti.

Ciascun gruppo verrà dotato di un cestino contenente dei blind books, libri avvolti nella carta con solo qualche indizio sul loro contenuto: sono stati selezionati in base ai consigli raccolti nell'ultimo giorno di apertura della vecchia sede, ma è possibile continuare a suggerire titoli tramite l'apposito form online su cuneocultura.it

"Ti aspettiamo per scrivere insieme il primo capitolo di questa nuova storia. Orgogliosi di EsserCi"