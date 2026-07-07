Cuneo, "Quartiere Donatello balla!": una serata di ballo popolare aperta a tutti

Venerdì 10 luglio, a partire dalle 21:30, la Casa del Quartiere Donatello di Cuneo (via Augusto Rostagni 23/L) ospiterà "Quartiere Donatello balla!", una serata di ballo popolare libero organizzata da Bal Fòl(k) Cuneo.



Una serata pensata per ballare insieme, ripassare o scoprire per la prima volta le danze popolari occitane, francesi e non solo: si accettano richieste dal pubblico e, per chi si avvicina per la prima volta al bal folk, sarà possibile imparare qualche passo semplice grazie all'aiuto dei volontari del gruppo. Durante la serata sarà inoltre attivo un servizio bar.



Bal Fòl(k) Cuneo è un gruppo di volontari appassionati di musica e danza popolare, attivo a Cuneo con l'obiettivo di far conoscere il bal folk europeo: dalle danze occitane delle valli cuneesi alle tradizioni francesi, fino ad altri repertori del panorama popolare continentale. Solitamente il gruppo si ritrova ogni giovedì sera per lezioni e ballo libero; questo appuntamento di luglio si aggiunge come serata extra durante la pausa estiva.



La partecipazione è a ingresso gratuito e a offerta libera, nella convinzione che la cultura popolare debba essere accessibile a tutti.



Per informazioni: balfolk.cuneo@gmail.com, pagina Facebook "Bal Folk Cuneo", Instagram @balfolkcuneo.



Un'occasione per ballare, conoscersi e trascorrere una serata diversa, tra musica e tradizione.



