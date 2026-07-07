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Solidarietà | 07 luglio 2026, 06:59

Libera Cuneo dona libri alla comunità: nuovi volumi per la biblioteca Anna Frank e l’IC Grandis

La collezione, in parte autografata dagli autori, sarà divisa tra la biblioteca civica e la scuola di Borgo San Dalmazzo

Libera Cuneo dona libri alla comunità: nuovi volumi per la biblioteca Anna Frank e l’IC Grandis

Un gesto concreto a favore della cultura e della condivisione del sapere. Il presidio di Libera Cuneo ha donato una parte significativa della propria collezione di libri alla biblioteca civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo, arricchendo così il patrimonio a disposizione della comunità.

Si tratta di volumi di grande valore, molti dei quali autografati dagli autori, che testimoniano l’impegno dell’associazione nella diffusione dei temi della legalità, della memoria e della cittadinanza attiva.

La donazione non si esaurisce qui: l’altra metà della collezione sarà destinata all’Istituto Comprensivo “Ing. S. Grandis” di Borgo San Dalmazzo, dove entrerà a far parte della biblioteca scolastica. I libri saranno quindi a disposizione di studentesse e studenti, contribuendo a sostenere percorsi educativi legati alla lettura e alla formazione civile.

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