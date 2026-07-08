CER Roero, al via i primi bonifici agli associati

Sono in arrivo i primi bonifici relativi agli incentivi maturati nel 2025 dai soci della CER Roero. La Comunità Energetica Rinnovabile entra così in una fase nuova e particolarmente significativa: quella della redistribuzione concreta dei benefici economici generati dalla condivisione dell’energia rinnovabile.

Il pagamento riguarda, in questa prima fase, i soci delle prime otto configurazioni per le quali il GSE, Gestore dei Servizi Energetici, ha trasmesso i dati: 1123 Ceresole, 1124 Canale, 1115 Santa Vittoria d’Alba, 1065 Alba, 113 Cherasco, 1055 Dronero, 1339 Castelletto Ticino e 1064 Cortemilia (i codici si riferiscono alle ultime cifre del codice identificativo della cabina primaria, associata al nome del Comune di riferimento). Restano invece in attesa dell’invio dei dati altre quattro configurazioni attivate nel 2025: 116 Govone, 118 Bra, 1054 Cuneo e 1446 Arona, in provincia di Novara. Non appena le informazioni saranno disponibili, la CER Roero procederà anche con l’erogazione dei relativi incentivi. I dati comunicati dal GSE sono infatti, al momento, ancora incompleti. Per questo motivo le liquidazioni avverranno progressivamente, mano a mano che saranno trasmesse le informazioni ufficiali relative alle diverse cabine primarie.

AI SOCI IL 90% DEGLI INCENTIVI MATURATI

La CER Roero distribuisce a ciascuna configurazione il 90% degli incentivi maturati sulla relativa cabina primaria, secondo le percentuali stabilite dal regolamento, disponibile sul sito www.ceroero.it . Per il 2025, inoltre, il direttivo della CER Roero ha stabilito di non detrarre la quota associativa di 5 euro. Una scelta resa possibile dal lavoro dei volontari e dal sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

La partenza dei primi bonifici rappresenta un passaggio importante anche sul piano della fiducia: conferma, infatti, che il modello della comunità energetica consente di trasformare la condivisione dell’energia rinnovabile, e il contributo alla transizione ecologica, in un beneficio economico effettivo per cittadini, famiglie, imprese ed enti aderenti. Senza alcun costo o impegno particolare da parte del socio.

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA CHE CONVIENE A CHI PRODUCE E A CHI CONSUMA

La CER Roero collega virtualmente chi produce energia rinnovabile con chi la consuma, valorizzando l’energia pulita prodotta sul territorio. Il meccanismo è semplice: quando un socio consuma energia mentre un altro socio della stessa configurazione sta riversando energia rinnovabile in rete, il GSE riconosce un incentivo attraverso la Comunità Energetica.

Per i consumatori non è necessario possedere un impianto fotovoltaico. È sufficiente essere intestatari di una fornitura elettrica. L’adesione non comporta spese, non richiede il cambio di fornitore e non prevede vincoli. Chi invece possiede un impianto fotovoltaico entrato in funzione dopo il 13 maggio 2024, appena attivato o in fase di realizzazione, può aderire come socio produttore e aggiungere un’ulteriore opportunità di guadagno al proprio impianto. Il socio produttore non perde nulla del proprio autoconsumo né dell’importo riconosciuto attraverso il RID, il Ritiro dedicato.

I NUMERI DELLA CER ROERO

La CER Roero nasce dalla volontà dei Comuni del Roero e dei loro sindaci: una comunità energetica a gestione pubblica, promossa dalle stesse amministrazioni locali a cui i cittadini si rivolgono con fiducia ogni giorno. Da questa radice istituzionale è nata la principale CER a gestione pubblica del Piemonte — un modello riconosciuto anche a livello nazionale, come testimonia il premio “CER dell’anno 2025” consegnato dall’IFEC, Italian Forum of Energy Communities, nel novembre 2025 presso la sede del GSE a Roma.

Oggi la Comunità conta circa 1.200 soci, per un totale di 1.800 punti di scambio distribuiti in 100 Comuni del Piemonte e su 40 cabine primarie. I soci che mettono a disposizione un impianto sono circa 300, per una potenza complessiva in arrivo pari a 10,4 MW.

Anche dal punto di vista ambientale i risultati sono già misurabili. Con l’attuale livello di condivisione, ancora da sviluppare, la CER Roero contribuisce a evitare l’emissione in atmosfera di 17.300 tonnellate di CO₂, un valore equivalente al lavoro di circa 825.000 alberi. L’obiettivo è triplicare questi risultati con l’aumento dei consumatori aderenti e, di conseguenza, della quantità di energia condivisa.

COLLABORAZIONI E TARIFFE DEDICATE AI SOCI

Nell'ambito delle proprie finalità mutualistiche, la CER Roero ha avviato collaborazioni con operatori del territorio che producono direttamente energia rinnovabile a livello locale, la cooperativa èNostra (prima cooperativa italiana che produce e fornisce energia 100% rinnovabile attraverso un modello cooperativo e partecipativo), la quale fornirà anche il software di gestione AMPERE oltre che opportunità di acquisto energia dai soci, e la società AEnergy che sta investendo nelle cabine primarie e collaborando per la gestione. Questo radicamento nel tessuto produttivo regionale ha costituito il presupposto per una successiva procedura di evidenza pubblica, attraverso la quale la CER ha selezionato due tariffe dedicate ai clienti domestici, una riservata ai soci della cabina AC001E01124 (Canale) e una disponibile per i soci di tutto il Piemonte. È possibile consultare queste opportunità, così come l’elenco dei Comuni, sul sito www.ceroero.it.

Le tariffe individuate si caratterizzano per spese fisse inferiori a 9 euro al mese e per condizioni competitive sulla componente energia e adatte a chi vuole massimizzare i consumi condivisi della comunità energetica. Ogni socio rimane libero di valutarne la convenienza rispetto al proprio contratto in corso e di decidere se aderire o mantenere il fornitore attuale: l'appartenenza alla CER Roero non comporta alcun obbligo di cambio di operatore né costi aggiuntivi di alcun tipo.

La CER Roero precisa di non percepire alcun corrispettivo dagli operatori coinvolti: i benefici economici delle tariffe negoziate restano interamente in capo al socio.