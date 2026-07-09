Le Penne Nere di Ceva a Milano per il 107° anniversario di fondazione dell'Ana

Centosette anni di storia, di impegno incrollabile e di solidarietà: a celebrarli, mercoledì 8 luglio, centinaia di Penne nere provenienti da tutta Italia, riunite a Milano. Tra loro anche la sezione Ana di Ceva con il vessillo sezionale, il presidente Fabrizio Carena, il consigliere Giorgio Bove e il consigliere nazionale Gianpaolo Daprea.

L'Associazione Nazionale Alpini ha festeggiato il suo 107° anniversario di fondazione proprio dove tutto ebbe inizio, all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II. Il legame tra il capoluogo lombardo e le Penne Nere affonda le radici nel primo dopoguerra: nel braccio principale della galleria è presente una targa commemorativa, posata nel 2019, che segna il punto esatto in cui, l’8 luglio 1919, i reduci della Grande Guerra diedero vita all'associazione.

"Si tratta dell'unica targa presente all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II, e tale rimarrà", ha sottolineato l’assessore del Comune di Milano Emmanuele Conte, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Un simbolo eterno che racconta la storia d'Italia, il coraggio degli Alpini e l'identità della città che ospitò la prima sede dell’Ana.

A testimoniare l’importanza della cerimonia la presenza del labaro dell'associazione nazionale, scortato dal Consiglio nazionale e dal presidente nazionale Ana Sebastiano Favero. La giornata è iniziata con il raduno in piazza Duomo. Da lì, il corteo degli alpini ha fatto il suo ingresso in galleria, schierandosi davanti alla storica targa.

Dopo l’assessore Conte, davanti a una folla di cittadini e turisti, si sono susseguiti gli interventi del presidente della sezione di Milano e del presidente nazionale Ana, Sebastiano Favero, che ha commentato: "Il tempo è un fattore sempre inesorabile e aggiunge sempre peso ai nostri zaini, ma al tempo stesso ci conferma che la nostra associazione rimane una splendida realtà, viva e vitale, protagonista della vita dei territori in cui è capillarmente presente".

La giornata si è chiusa con la deposizione della corona d’alloro ai Caduti.