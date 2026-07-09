Ceva, contributi per i centri estivi 2026: aperto il bando

L’Amministrazione comunale di Ceva informa che è stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso per la richiesta di rimborso delle spese relative ai centri estivi 2026. Un sostegno rivolto alle famiglie residenti che, durante l’estate, hanno usufruito dei servizi dedicati ai minori.

Possono presentare domanda i genitori di bambini residenti nel Comune di Ceva, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, che abbiano partecipato ai centri estivi – sia sul territorio comunale sia in altri Comuni – sostenendo una spesa documentata. È inoltre richiesto il possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità.

La richiesta dovrà essere presentata entro il 30 settembre all’Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12, con apertura pomeridiana il lunedì e martedì dalle 14.30 alle 17) oppure scaricabile online dal sito del Comune.

La domanda potrà essere consegnata a mano oppure inviata via email agli indirizzi indicati dall’ente: ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it o tramite PEC a comune.ceva.cn@cert.legalmail.it.