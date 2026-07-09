Collina degli Elfi di Govone, un’estate di accoglienza che guarda lontano

L'estate è entrata nel vivo anche alla Collina degli Elfi. Le prime famiglie sono già state accolte per vivere il proprio percorso di rinascita dopo la malattia oncologica pediatrica, mentre i volontari – compresi quelli che hanno concluso il percorso formativo dello scorso maggio – sono tornati ad affiancare le attività quotidiane dell'associazione, accompagnando bambini e genitori in un'esperienza fondata sull'ascolto, sulla condivisione e sulla ricostruzione della quotidianità.

Accanto all'accoglienza, nelle ultime settimane due esperienze molto diverse tra loro hanno raccontato come il progetto della Collina continui a creare relazioni ben oltre il territorio in cui è nato, raggiungendo persone, realtà e sensibilità accomunate dalla stessa attenzione verso i bambini, le famiglie e i percorsi di cura.

UN LIBRO CHE SOSTIENE LA COLLINA

Tra queste iniziative c'è "Tutta la luce che ho trovato per te", il racconto illustrato dei content creator Francesca Imberti e Andrea Lamonica, con le illustrazioni di Giulia Quagli.

Il libro racconta la storia di Aron, un golden retriever dal cuore grande, che parte alla ricerca di una luce speciale per aiutare il suo piccolo umano, Sam, ad affrontare la paura del buio. Ma il buio della storia non è soltanto quello della notte: è anche quello che arriva all'improvviso nei momenti più difficili. La luce che Aron cerca diventa così il simbolo della speranza e della possibilità di ritrovare, poco alla volta, il sereno.

La storia nasce anche dall'esperienza personale di Francesca Imberti, che nel 2021 ha ricevuto una diagnosi di linfoma di Hodgkin. Insieme ad Andrea Lamonica ha scelto di trasformare una parte del proprio vissuto in un racconto delicato, capace di parlare a bambini e adulti con il linguaggio della speranza.

Gli autori e l'illustratrice hanno deciso di devolvere integralmente a La Collina degli Elfi i ricavati delle vendite del volume su Amazon, contribuendo così a sostenere le attività dedicate ai bambini e alle loro famiglie.

Per conoscere la storia del progetto editoriale, le motivazioni che hanno portato alla sua nascita e le modalità attraverso cui sostiene l'associazione è possibile consultare l'approfondimento pubblicato sul sito della Collina degli Elfi, al seguente link: https://lacollinadeglielfi.it/blog/tutta-la-luce-che-ho-trovato-per-te-un-libro-per-la-collina/

DAL GIAPPONE PER CONOSCERE IL METODO DELLA COLLINA

Negli stessi giorni la Collina ha accolto anche Kiki, professionista dell'associazione giapponese Your School, realtà che opera a Tokyo a sostegno di bambini e ragazzi ospedalizzati attraverso attività educative e percorsi di supporto scolastico.

La visita, resa possibile grazie alla collaborazione di Axel Iberti, presidente dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, è stata l'occasione per conoscere da vicino il metodo della Collina degli Elfi, osservare il lavoro quotidiano dell'associazione e confrontarsi su temi che superano ogni distanza geografica: la cura, l'ascolto, la famiglia e il bisogno di sentirsi accolti nei momenti di maggiore fragilità.

"Ogni estate la Collina torna a riempirsi di famiglie, di volontari e di nuove storie. È il momento in cui tutto il lavoro costruito durante l'anno prende forma nella quotidianità dell'accoglienza e ogni incontro ci ricorda il senso più profondo del nostro impegno. Sapere che c'è chi sceglie di sostenere la Collina attraverso un libro o chi arriva addirittura dal Giappone per conoscere il nostro metodo significa capire che ciò che abbiamo costruito in questi anni riesce a parlare anche oltre i confini del nostro territorio. La cura, l'ascolto e la condivisione sono valori universali, e vedere nascere intorno alla Collina relazioni così diverse ci incoraggia a continuare su questa strada, con la stessa convinzione e lo stesso entusiasmo", osservano Manuela Olmo, presidente della Collina degli Elfi, e Luisella Canale, presidente del Comitato scientifico della Collina degli Elfi.