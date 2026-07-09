Tenta di rubare una bici all'ospedale Santa Croce di Cuneo, ma viene scoperto e fugge

Tenta di rubare una bici nel cortile interno di via Michele Coppino dell'ospedale S.Croce e Carle di Cuneo, ma una volta scoperto dal personale della sicurezza fugge senza refurtiva.

E' quanto è accaduto intorno alle 13.30 di oggi, giovedì 9 luglio.

La portineria ha notato una persona con atteggiamento sospetto nei pressi delle rastrelliere delle biciclette parcheggiate e ha immediatamente allertato la centrale operativa gestione emergenze (C.O.G.E.) delle guardie giurate, dove giungono tutti gli allarmi della struttura ospedaliera, compreso quello incendio, visionabili dalla postazione ai monitor presidiata da un operatore.



La segnalazione ha consentito l'immediato intervento di una guardia particolare giurata di Telecontrol. Alla vista della guardia, il malintenzionato è stato costretto ad abbandonare la bicicletta e a darsi alla fuga.



Solamente nelle ore precedenti era andato a segno il furto di un'altra bicicletta, senza che il personale di sicurezza abbia fatto in tempo a raggiungere il luogo.



Grazie alla tempestività della portineria, al coordinamento del C.O.G.E. e al rapido intervento della guardia particolare giurata, la bicicletta è stata recuperata e ora sarà restituita al legittimo proprietario.



Un episodio che conferma l'importanza della collaborazione tra il personale della struttura e gli operatori della sicurezza per tutelare persone e beni all'interno dell'ospedale.