Novità a Baldissero d'Alba: dalla fibra all'asilo nido, passando per la nuova antenna telefonica

Un'estate con molti "lavori in corso" a Baldissero d'Alba, comune roerino di 1045 abitanti, posizionato ai margini delle Rocche e in pratica una delle porte del Roero.

Ad illustrarceli il sindaco Michele Lusso:

"Nei prossimi giorni partiranno i lavori per la nuova installazione dell'ascensore nell'attuale struttura Baby Parking "Nido dei Sogni", che per essere trasformata in asilo nido comunale, ne necessitava, mentre a fine agosto partiremo con la nuova pavimentazione attorno la chiesa, realizzata in porfido, finanziata con fondi FSC (Fondi Regionali). Inoltre da qualche giorno sono iniziati i lavori per l'installazione di un'antenna per la telefonia, necessaria per il nostro territorio, avendo una zona di scarsa copertura. Il manufatto si realizzerà in zona Cucco, non molto distante dal centro abitato, con fondi PNRR e migliorerà senz'altro la ricezione degli utenti. Infine da qualche settimana sono cominciati gli allacciamenti alla Fibra Internet. Per il momento l'unico operatore attivabile è BBBell e per verificare la copertura occorre consultare https:/openfiber.it/verifica-copertura/".

Ricordiamo, in tempi di Wimbledon, che a Baldissero d'Alba esiste un magnifico Museo della Racchetta, realizzato da Paolo Bertolino, lo scorso anno in trasferta proprio nei campi inglesi. Per saperne di più: https://museumofrackets.com/