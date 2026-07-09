“Mille Luci nel Piatto”, stasera a Cuneo via Roma si accende per la solidarietà

È tutto pronto per Mille Luci nel Piatto 2026, la cena benefica che domani sera trasformerà Via Roma in una grande tavola all'aperto dedicata alla solidarietà, alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e all'incontro tra territori.

Promossa dal Consorzio Turistico Conitours, WeCuneo e dall'Associazione Albergatori ed Esercenti Turistici della Provincia di Cuneo, la manifestazione rappresenta quest'anno un simbolico incontro tra il verde delle montagne cuneesi e l'azzurro del Mar Ligure, uniti anche dal collegamento dell'Autostrada Cuneo-AstiMilano, infrastruttura che avvicina persone, economie e comunità.

Parte del ricavato della serata sarà destinato a sostenere due importanti realtà del territorio: la Cooperativa Sociale Fiordaliso, impegnata da anni in percorsi di inclusione sociale e sostegno alle persone più fragili, e AYLA – La Casa delle Donne, progetto della Caritas Diocesana Cuneo-Fossano, nato per offrire ascolto, accoglienza e accompagnamento alle donne che vivono situazioni di difficoltà.

Gli chef che hanno creduto in questa serata e hanno scelto di mettere a disposizione la propria professionalità e il proprio tempo sono Diego Franco Carlevero e Stefano Franco Carlevero del Ristorante I 5 Sensi di Cuneo, ideatori del menù, insieme agli chef collaboratori Davide Dipasquale (Ristorante I 5 Sensi), Miah Shipon e Sajib Molla (Il Grill del Lovera), Alessandro Garino (La Pace – Locanda del Castelmagno), Alessandra Ingenetti (Locanda del Mulino), Cinzia Chiambretto (Balma Meris Locanda Alpina) e Samuel Dutto (KORA – Bistrot Vegetale), affiancati dagli chef dell'Associazione Cuochi della Provincia Granda e dalle Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi.

Ad impreziosire ulteriormente la serata saranno gli chef ospiti Giancarlo Morelli, che presenterà una personale interpretazione dell'ossobuco gremolato con riso giallo allo zafferano, Andrea Serale, fresco vincitore della medaglia d'oro al Global Chef Award 2026, e Alessandro Dentone, che collaborerà alla preparazione del tradizionale Cundijun, simbolo della cucina del Ponente ligure.

La serata si aprirà con un calice di Asti Vibes, il nuovo cocktail piemontese a base di Asti DOCG, e sarà accompagnata dalle eccellenze vitivinicole e agroalimentari del territorio grazie alla collaborazione dell'Enoteca Regionale del Roero, del Consorzio Asti DOCG e del Distretto del Cibo.

Un particolare ringraziamento va all'Assessorato al Turismo e all'Agricoltura della Regione Piemonte e alla Regione Liguria, che hanno condiviso il valore di un'iniziativa capace di creare un ponte tra territori attraverso turismo, cultura, enogastronomia e impegno sociale.

Un grazie speciale va inoltre alle associazioni di categoria, alle istituzioni, ai produttori, ai fornitori e a tutti i partner che hanno sostenuto il progetto: Confcommercio Provincia di Cuneo, Confartigianato Imprese Cuneo, Creatori di Eccellenza, Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo, Confagricoltura Cuneo, Coldiretti Cuneo, CNA Cuneo, ASCOM Bra, ATL del Cuneese e ai numerosi produttori che hanno messo a disposizione le eccellenze del territorio, tra cui Acqua San Bernardo, Frantoio Sant'Agata, Fratelli Carli, Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Salsiccia di Bra, Sofran di Caraglio, Zafferù, Beppino Occelli, Caffè Fantino, La Meiro, Locanda del Mulino, Inalpi, MEC e il Panificio Pane e Vizi di Vincenzo Pallonetto.

Un ringraziamento particolare va anche a Langa Catering, per il fondamentale supporto organizzativo e logistico, e all'Associazione Italiana Sommelier, che accompagnerà gli ospiti nella degustazione dei vini con la professionalità dei propri sommelier.

"Mille Luci nel Piatto – sottolinea Conitours – è il risultato di un grande lavoro di squadra. Dietro questa serata ci sono chef, ristoratori, produttori, associazioni, imprese, volontari e istituzioni che hanno messo a disposizione competenze, tempo e passione per sostenere una causa importante. A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento. Domani Cuneo sarà il luogo in cui la solidarietà, la cucina e il territorio si incontreranno per costruire insieme un futuro di maggiore attenzione verso chi ha più bisogno. Un grazie speciale va anche ai tantissimi volontari che, con il loro impegno discreto e prezioso, contribuiranno alla riuscita della manifestazione".

L'appuntamento è per stasera, giovedì 9 luglio, alle ore 20.00, in Via Roma a Cuneo, dove oltre duecento ospiti condivideranno una serata all'insegna della grande cucina, della convivialità e della solidarietà.