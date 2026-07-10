Cuneo, tra libri e pedali: il Bike Festival Off incontra la cultura

La cultura e la mobilità sostenibile tornano a intrecciarsi a Cuneo, confermando il ruolo dei libri e della bicicletta come strumenti di crescita urbana e sociale. Nell’ambito del Cuneo Bike Festival Off, in collaborazione con Scrittorincittà, martedì 21 luglio alle ore 18.30 il Caffè Bruno di via Roma ospiterà la presentazione del libro “Fare Biciclette. Storie di inventori e grandi imprese” (ADD Editore) di Marco Ballestracci, in dialogo con Davide Sacchetto, docente del Liceo Peano.

Un appuntamento che unisce racconto, impresa e territorio, mettendo al centro la bicicletta non solo come mezzo di trasporto sostenibile, ma come simbolo di ingegno, passione e trasformazione. «Non è solo questione di fare biciclette, è pure una questione di libri, geni e talenti», sottolinea Ballestracci, evidenziando come il ciclismo rappresenti una potente metafora di vita, fatta di sogni, cadute e ripartenze.

L’incontro assume un valore particolare per la provincia di Cuneo, storicamente riconosciuta come uno dei principali poli italiani del comparto ciclistico. Un settore che coniuga tradizione manifatturiera, innovazione tecnologica e capacità di generare occupazione e valore economico.

"Costruire una nuova cultura della mobilità non significa soltanto disegnare piste ciclabili, ma agire sulla sensibilità delle persone – spiega l’assessore alla Mobilità Luca Pellegrino –. I libri hanno la capacità di cambiare prospettiva e accelerare questo processo». Sulla stessa linea l’assessora alla Cultura Cristina Clerico, che sottolinea come «la collaborazione tra Bike Festival e Scrittorincittà dimostri la capacità di creare un circuito virtuoso tra sport, impresa e ambiente".

L’iniziativa si propone come un momento di confronto aperto a ciclisti, operatori del settore e cittadini, offrendo una riflessione sul valore culturale ed economico della bicicletta nel presente e nel futuro. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.