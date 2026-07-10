FestivAlContrario, anteprima al Castello di Casotto tra jazz e musica d’autore

Un ricco cartellone di anteprima introduce quest’anno la sesta edizione di FestivAlContrario. Il viaggio inizia sabato 11 luglio nel suggestivo Castello Reale di Casotto a Garessio con una selezione di concerti da camera. Sul palcoscenico alle 16 il Festival vedrà Felice Reggio alla tromba e Fabio Vernizzi al pianoforte per un programma che toccherà New Orleans, New York, San Francisco, Los Angeles, Rio De Janeiro, Buenos Aires, L’Avana, Parigi, Roma, co gli autori più significativi dei vari stili musicali, dal jazz alla bossa nova, dal cinema alla lounge music. Tra gli autori: Louis Armstrong, George Gershwin, Cole Porter, Burt Bacharach, A.C. Jobim, Astor Piazzolla, Charles Trenet, Nino Rota, Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Lucio Dalla.

Felice Reggio trombettista, compositore e direttore d’orchestra, ha conseguito il diploma in tromba al Conservatorio Statale di Musica “G.Verdi” di Torino con il massimo dei voti. Si esibisce in Italia e all’estero sia a suo nome (trio, quintetto), sia come ospite in diverse formazioni (freelance). In Italia ha dedicato la carriera a Chet Baker studiandone la musica e collegandosi ai suoi modi, al suo stile. Ha collaborato come solista con prestigiose Orchestre e nomi nazionali e internazionali quali: Ray Charles, Ennio Morricone, Quincy Jones, Chet Baker, Toots Thielemans, Michael Bolton, Nicola Piovani, O.I.C (Orchestra Italiana del Cinema), Gianni Ferrio, Luis Bacalov, Gianni Basso, Francesco De Gregori, Roby Facchinetti, Ivana Spagna, Simone Cristicchi.

Fabio Vernizzi è pianista, compositore, arrangiatore. Dopo un Diploma in Pianoforte ed uno in Musica jazz ottenuti presso il Conservatorio Paganini di Genova ha tenuto concerti a Rio de Janeiro, Tokio, Parigi, Madrid, Lisbona, Bruxelles, Atene, Colonia, Dakar, Berlino, Mosca, San Pietroburgo, Salvador de Bahia e tante altre capitali suonando in Teatri e Club come “Blue note” e “New morning” (Parigi). Con i suoi lavori ha ottenute numerosi premi, tra cui il “jazzlighthouse” come miglior disco ligure 2004, il II premio al Concorso Internazionale di composizione Pianistica “Fidelio” (2017) , la “Targa Tenco” ed il “Premio Loano” nel 2011 con “Janua” di Roberta Alloisio di cui è stato compositore, pianista, arrangiatore e direttore artistico. Ha collaborato con numerosi artisti e formazioni tra cui Andy Sheppard, Bobby Dhuram, Antonella Ruggiero, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Attilio Zanchi, i Chiefteens, Nicola Stilo, Hyperion ensemble, Birkin tree e moltissimi altri. Ha registrato una quarantina di dischi per Sony, Felmay, Splasc(h), Bmg, Cni, Dodicilune.

Il concerto si svolge in collaborazione con il Comune di Garessio: biglietti gratuiti fino a esaurimento posti. Info: 351. 3933733 – info@festivalcontrario.com