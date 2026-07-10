Cuneo, stasera in piazza Galimberti la musica dei Sunshine Gospel Choir

A chi si starà chiedendo se è per i concerti della prossima settimana il palco allestito in piazza Galimberti, rispondiamo con un bel no. Ne verrà montato un altro per Elio e Le Storie Tese, Claudio Cecchetto e Sarah Toscano.

Il palco è per l'evento di stasera, l'atteso concerto dei Sunshine Gospel Choir, riconosciuto tra i migliori cori gospel d'Europa, in programma alle 21.30.

Diretto da Alex Negro, il gruppo offrirà uno spettacolo gratuito che rappresenta uno degli eventi più attesi del calendario dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine.

Ricordiamo che stasera è anche in programma il secondo venerdì di Drink Art, con aperitivi e musica in via Roma.

La giornata clou sarà quella di domani, sabato 11 luglio.

La giornata si aprirà alle 9 con la tradizionale Infiorata in contrada Mondovì e via Roma.

I volontari del Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine, insieme a quelli di Cuneo Illuminata e alla Confraternita di Santa Maria del Suffragio e San Filippo Neri di Sassello, realizzeranno gli spettacolari tappeti di petali che decoreranno il percorso della processione. L’iniziativa è aperta anche ai cittadini che desiderano contribuire alla composizione dei mosaici floreali.

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 18.30, via Roma ospiterà il concerto di alcuni studenti del Conservatorio “Ghedini” di Cuneo, con esibizioni cameristiche che accompagneranno il clima di festa nel centro storico.

Il momento più atteso arriverà alle 20.30 con la Solenne Processione della Madonna del Carmine, che prenderà il via dalla chiesa della Confraternita di San Giacomo e San Sebastiano.

Il corteo attraverserà contrada Mondovì, via Roma e piazza Galimberti, percorrendo il suggestivo tappeto floreale realizzato durante la giornata e passando sotto le tradizionali luminarie. Alla celebrazione prenderanno parte oltre quaranta confraternite provenienti dall’Italia e dall’estero, in una manifestazione che ogni anno richiama numerosi fedeli e visitatori.

Stasera i festeggiamenti prenderanno il via con il concerto gospel. Il palco di piazza Galimberti è per loro. Per i concerti del prossimo weekend, ne verrà allestito uno diverso.