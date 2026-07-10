Cervere, via all'Anima Festival. Il sindaco Marchisio: “Rassegna di valore per il nostro paese, punto di riferimento per artisti di richiamo nazionale”

Inizia stasera, venerdì 10 luglio, con l’evento live di Emma, alle 21.30, una nuova edizione di “Anima Festival”. Sarà l’undicesima, sempre nella location di località Grinzano di Cervere, rivisitata e in quest’occasione resa ancora più accattivante per i concerti e l’area food. L’appuntamento è curato da 10 anni dai fratelli musicisti Ivan e Natascia Chiarlo, supportati da main sponsor, enti e vari fondamentali partners.

A commentare l'imminente apertura, il sindaco di Cervere Corrado Marchisio: “Anima Festival è una rassegna di spettacoli che, anno dopo anno, contribuisce a dare prestigio e visibilità a Cervere, la comunità che ho l’onore di rappresentare. Un cartellone di concerti con artisti di richiamo nazionale che valorizza in modo significativo il nome del nostro paese, rendendolo un punto di riferimento nel panorama degli eventi culturali e musicali. Al tempo stesso, il Festival offre preziose occasioni di incontro, condivisione e socialità, rafforzando il senso di comunità e regalando al pubblico momenti di autentica emozione”.