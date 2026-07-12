BASEBALL SERIE B / Il JFK Mondovì firma l'impresa: i Galletti vincono il proprio girone e si qualificano ai Play-off per la serie A (VIDEO)

Giornata storica per il JFK Baseball Mondovì! Questo pomeriggio la squadra monregalese ha vinto il proprio girone (A) del Campionato di Serie B con due partite d'anticipo. Il doppio successo odierno contro il Piacenza, infatti, è valso il matematico primo posto nel proprio raggruppamento con un turno di anticipo. Un risultato straordinario per una squadra alla sua seconda presenza consecutiva in serie B. Anche lo scorso anno i Galletti erano riusciti a conquistare il primo posto del girone, ma per via del regolamento, che condizionava la partecipazione ai play-off alla presenza di una rappresentativa giovanile, aveva di fatto impedito al Mondovì di accedere alla fase successiva.

Quest'anno, invece, la compagine monregalese ha colmato il vuoto relativo al settore giovanile e dunque parteciperà a pieno titolo ai Play-off per la serie A silver. Il doppio successo interno contro il Piacenza, inoltre, ha confermato l'imbattibilità casalinga dei ragazzi dell'esperto tecnico Leo Marconi. Dodici vittorie su dodici gare disputate. Un ruolino di marcia eccellente, nonostante un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi. Ora si attende di conoscere l'avversario dei Galletti nei Play-off, che si giocheranno il 23 e 30 agosto. In attesa di questa attesa appendice, il Mondovì scenderà ancora in campo il 26 luglio per affrontare in trasferta il Rho nell'ultima giornata di regular season.

In gara-1 l'avvio dei monregalesi non era dei migliori. Dopo i primi due inning la formazione emiliana era avanti sullo 0-2. La reazione dei padroni di casa si concretizzava nel terzo e quarto inning, con i Galletti capaci di ribaltare la situazione con Cebotari sul monte di lancio e le smazzate vincenti dei vari Pedrouzo, Panero, Pinero, Ghiglia e Lingua. Al sesto inning i padroni di casa erano già sul 9-3. A lanciare era il turno di Rostagno. Nell'inning successivo i monregalesi dilagavano sul 14-3, chiudendo così la prima sfida per manifesta superiorità.

L'avvio in gara-2 sembrava una fotocopia della sfida precedente. Gli emiliani erano più precisi e dopo due inning si portavano sullo 0-2. Una decisione arbitrale provocava la veemente reazione del vice allenatore della formazione ospite, che veniva espulso. All'interno del secondo inning c'era purtroppo da registrare anche il brutto infortunio occorso al giocatore ospite Julio Hernandez Perez, che nel tentativo di salvare la propria base si procurava una distorsione al ginocchio con probabile interessamento ai legamenti. Per i giocatore si rendeva necessario il trasferimento in ambulanza presso l'ospedale di Mondovì. A Perez vanno ovviamente i migliori auguri per una pronta guarigione.

Fino al quinto inning i padroni di casa continuavano a essere poco cinici e precisi. Il Piacenza ringraziava e manteneva così il vantaggio sull'1-3. Nel sesto inning la gara cambiava volto. Chavez sul monte di lancio iniziava a far vedere tutte le proprie doti, mentre in attacco Pedrouzo, Ghiglia e Fontana andavano a segno, ribaltando il punteggio sul 4-3. Il Piacenza accusava il colpo, mentre il Mondovì prendeva le distanze fino alla difesa del nono inning, chiuso sul 9-3.

Al termine del match, in un'atmosfera di assoluta allegria, abbiamo raccolto le impressioni di capitan Marco Ghiglia e dell'allenatore Leo Marconi:

Più che comprensibile la soddisfazione anche da parte della dirigenza del JFK Baseball Mondovì, con in testa il direttore sportivo Enrico Rosso e il presidente Stefano Gazzola. La loro dedica, appena prima di subire il classico rito del gavettone, traguardo è tutta per il compianto Michele Rosso, pioniere del baseball nel monregalese:

RISULTATI 13^ GIORNATA – GIRONE A

LOCALI OSPITI Ris. 1^ gara Ris. 2^ gara JFK MONDOVI’ PIACENZA 14-3 9-3 BOVISIO ARES 0-2 2-5 OLD RAGS LODI EC. BRESCIA 15-4 8-3 RIPOSA: RHO

PROGRAMMA 14^ GIORNATA