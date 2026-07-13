Roccavione, in via Moletta arrivano le strettoie per rallentare il traffico

Richieste esaudite, presto la viabilità in via Moletta a Roccavione subirà delle modifiche permanenti.

Le rassicurazione arrivano direttamente dal sindaco Paolo Giraudo ai residenti, circa un'istanza da loro presentata nei mesi scorsi per intervenire sulla sicurezza stradale in quel tratto.



“Auto troppo veloci e pericolo in aumento”, questa la preoccupazione che aveva spinto alcune persone della zona a rivolgersi all'Amministrazione richiedendo un'azione mirata.



Paolo Giraudo affida l'aggiornamento al suo profilo Facebook spiegando: “Essendo la strada di collegamento con la cartiera Pirinoli abbiamo dovuto trovare il giusto compromesso per non ostacolare nemmeno una della attività produttive più importanti locali e abbiamo raggiunto una soluzione finale. Verranno presto installate due strettoie che impediranno ai veicoli di transitare a velocità sostenuta”.



I New Jersey, che verranno ancorati alla strada, saranno forniti dall'azienda Preve, che il sindaco ringrazia insieme alla cartiera Pirinoli per la comprensione, disponibilità e collaborazione nell'assecondare la richiesta dei residenti per una maggiore sicurezza.



Infine le scuse ai residenti per il ritardo. Giraudo ci tiene a sottolineare che anche se la richiesta è stata avanzata due mesi fa è stato necessario prendersi questo tepo per poter arrivare ad eseguire sul tratto di strada interessato un intervento adeguato.



A breve quindi partiranno i lavori per i restringimenti di carreggiata, mentre la zona con il limite di velocità a 30Km/h è già attiva.