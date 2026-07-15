Esercitazione sulla ferrata dei Funs di Entracque per il Soccorso alpino delle Fiamme Gialle

Proseguono le attività di addestramento congiunto tra il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, fondamentali per consolidare procedure, comunicazione e capacità di intervento negli scenari più complessi.

Nei giorni scorsi, una componente di tecnici e sanitari del Soccorso Alpino piemontese ha preso parte - insieme a personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cuneo, con ausilio di un elicottero della Sezione Aerea di Varese delle Fiamme Gialle - a un'esercitazione sulla ferrata dei Funs di Entracque, con la simulazione di un intervento di soccorso in ambiente impervio.

Si tratta del secondo addestramento congiunto organizzato nel mese di luglio sul territorio, a conferma dell'importanza di mantenere un costante livello di preparazione e di rafforzare il coordinamento tra le diverse componenti del sistema di soccorso.

Lavorare insieme durante le esercitazioni significa arrivare ancora più pronti quando l'emergenza è reale: è così che si costruiscono efficacia operativa, sicurezza e rapidità di intervento.

L’incontro, inoltre, è stato anche utile per rinnovare la pluriennale sinergia tra le componenti specialistiche di soccorso, la cui origine nasce dalla comune volontà di garantire il massimo sforzo per salvaguardare la vita umana.

La peculiare professionalità, la qualificata preparazione tecnica e l’equipaggiamento all’avanguardia consentono al personale del Soccorso Alpino di operare negli scenari operativi più estremi, sia con funzioni di pubblico soccorso che di protezione civile