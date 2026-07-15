Il governatore Fortunato Crovari in visita al Rotary Club Cuneo 1925: accolto il nuovo socio Gianfranco "Gigi" Riva

Si è svolta ieri sera, presso l'Hotel La Ruota di Pianfei, la tradizionale visita ufficiale del governatore del Distretto 2032 del Rotary, Fortunato Crovari, uno degli appuntamenti più significativi dell'anno rotariano.

Ad accogliere il governatore sono stati il presidente del Rotary Club Cuneo 1925 Giulio Fraternali Orcioni, il consiglio direttivo, i presidenti delle commissioni e numerosi soci del sodalizio. Erano presenti anche l'assistente del governatore per il Gruppo Monviso Anna Breida e il segretario distrettuale Alessandro De Lucchi, a testimonianza dell'importanza dell'incontro dedicato al confronto sui progetti di servizio. La serata si è aperta con i colloqui istituzionali tra i vertici, per poi proseguire con il momento conviviale.

Tra gli ospiti hanno partecipato il professor Giuseppe Tardivo, socio onorario del club e professore onorario dell'Università di Torino, accompagnato dall'ingegner Benedetto Carella, presidente dell'associazione Artes Aps di Torino. Presenti inoltre i rappresentanti dei club giovanili: per il Rotaract Club Cuneo Provincia Granda il consigliere Filippo Quaglia, in rappresentanza della presidente Noemi Giraudo, e per l'Interact Club Cuneo Provincia Granda la presidente Maria Fulvia Boazzo Azzoaglio con il Past President Riccardo Martinengo Tonelli, rappresentante Distrettuale Interact.

Uno dei momenti più significativi della serata è stato l'ingresso nel club del nuovo socio Gianfranco "Gigi" Riva, titolare della famosa "Osteria della Chiocciola" in Cuneo, presentato da Gabriella Giordano, presidente Atl Cuneese, e Michele Mestriner, presidente della commissione Rotary Foundation del club. Gigi Riva, ristoratore di lunga esperienza e figura storicamente legata alla nascita del movimento Slow Food accanto a Carlo Petrini, rappresenta un punto di riferimento per la valorizzazione della cultura gastronomica piemontese.

Nel corso della cerimonia il presidente Giulio Fraternali Orcioni ha consegnato al governatore il contributo del Rotary Club Cuneo 1925 destinato a sostenere la partecipazione di giovani candidati ai programmi formativi Ryla (Rotary Youth Leadership Awards) e Rypen (Rotary Youth Program of Enrichment), iniziative dedicate alla crescita personale e alla formazione della leadership delle nuove generazioni.

Nel suo intervento, il governatore Fortunato Crovari ha richiamato il valore del servizio e dell'amicizia: "(...) l'importanza della collaborazione tra Club e della continuità dell'impegno a favore del territorio – ha sottolineato il governatore – , con una forte attenzione ai giovani e ai progetti concreti".