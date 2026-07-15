Per il Lions Club Bra Host importanti incarichi distrettuali

Il Lions Club Bra Host torna dalla trasferta di Acqui Terme di domenica 12 luglio con importanti incarichi distrettuali, confermandosi un punto di riferimento per il territorio nelle attività di servizio dedicate alla crescita sociale.

Nella bella cornice dell'azienda agricola Marenco, si è mescolato l'entusiasmo dell'investitura degli Officer, che il neo governatore Nicoletta Nati ha chiamato in squadra per l'anno sociale 2026/27, ricordando la strenna del Presidente internazionale Mark S. Lyon: "Radicati nel servizio". Un messaggio che richiama le radici del movimento, ma guarda al futuro, perché ogni service può generare nuove opportunità di crescita per le persone e per le comunità.

Alla presenza di prestigiose autorità lionistiche, gli Officer hanno espresso profonda gratitudine al Governatore per la fiducia accordata, dichiarandosi pronti ad affrontare con passione e senso di responsabilità le nuove sfide nei diversi ambiti d'azione.

Il Club guidato da Silvia Gullino rafforza così il proprio ruolo nel Distretto 108Ia3, che comprende il Piemonte sud occidentale e la Liguria di ponente, con oltre 2mila soci in 71 Club.

Un risultato che premia le competenze e l'impegno dei professionisti coinvolti e che testimonia il percorso netto portato avanti dall'intero sodalizio, nel pieno rispetto dei valori del lionismo e dello storico motto "We Serve". Insieme serviamo, per davvero.

Chi sono i Lions?

I Lions sono gruppi di uomini e donne orientati al volontariato e interessati al miglioramento della loro comunità. Essere Lions significa diventare volontari attivi, soci di una stimata organizzazione internazionale leader delle comunità e amici di coloro che hanno bisogno di aiuto.1,4 milioni di soci, oltre 45.000 club presenti in oltre 200 paesi, rendono Lions Clubs International l'organizzazione di club di servizio più grande al mondo.