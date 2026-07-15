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Viabilità | 15 luglio 2026, 09:15

Ad Alba chiude parzialmente corso Torino per asfaltatura intorno alla rotatoria

La modifica alla viabilità sarà effettiva a partire dalle 20 di oggi, mercoledì 15 luglio

Ad Alba chiude parzialmente corso Torino per asfaltatura intorno alla rotatoria

Ad Alba proseguono i lavori per l'asfaltatura ed il rifacimento della segnaletica di alcune strade comunali.

Per evitare il più possibile i disagi alla circolazione stradale, si lavora in orario serale e notturno. 

Pertanto, nella serata di mercoledì 15 luglio i lavori interesseranno il tratto intorno alla rotatoria di corso Torino.

In particolare:

  • dalle ore 20.00 alle ore 21.00 sarà istituita una chiusura parziale, con riduzione da due a una corsia;
  • dalle ore 21.00 di mercoledì 15 luglio alle ore 5.00 di giovedì 16 luglio sarà istituito il senso unico alternato lungo corso Torino.

c.s.

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