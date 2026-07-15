Ad Alba chiude parzialmente corso Torino per asfaltatura intorno alla rotatoria

Ad Alba proseguono i lavori per l'asfaltatura ed il rifacimento della segnaletica di alcune strade comunali.
Per evitare il più possibile i disagi alla circolazione stradale, si lavora in orario serale e notturno.
Pertanto, nella serata di mercoledì 15 luglio i lavori interesseranno il tratto intorno alla rotatoria di corso Torino.
In particolare:
- dalle ore 20.00 alle ore 21.00 sarà istituita una chiusura parziale, con riduzione da due a una corsia;
- dalle ore 21.00 di mercoledì 15 luglio alle ore 5.00 di giovedì 16 luglio sarà istituito il senso unico alternato lungo corso Torino.