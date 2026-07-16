A Manta un aperitivo letterario dedicato alle erbe spontanee delle Alpi Sud Occidentali

Iolanda Armand Ugon e Giovanni Manavella autori del libro sulle "erbe ritrovate"

Un appuntamento tra natura e cultura è in programma giovedì 16 luglio alle ore 18 da Peirano Sport, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 2/7 a Manta, dove si terrà un aperitivo letterario organizzato in collaborazione con Fusta Editore.

Protagonista dell'incontro sarà il libro "Le erbe ritrovate. Specie spontanee commestibili delle Alpi Sud Occidentali", presentato dagli autori Iolanda Armand Ugon e Giovanni Manavella, che accompagneranno il pubblico alla scoperta del ricco patrimonio botanico delle montagne del Piemonte sud-occidentale.

Il volume rappresenta una vera guida per gli appassionati di erbe spontanee, escursionisti e amanti della cucina naturale. Contiene 100 schede dettagliate e informazioni su circa 200 specie, corredate da oltre 700 fotografie che ne facilitano il riconoscimento. Non mancano approfondimenti dedicati agli habitat, ai periodi migliori per la raccolta, alle specie tossiche o facilmente confondibili e ai principali utilizzi gastronomici.

La pubblicazione propone inoltre un'ampia introduzione sulla storia della raccolta delle erbe spontanee, sulle tecniche corrette per il loro utilizzo e sugli ambienti in cui crescono. A completare l'opera sono presenti 70 ricette, tra antipasti, primi piatti, secondi, contorni, dessert e bevande, per valorizzare in cucina le specie spontanee del territorio.

L'iniziativa è a ingresso gratuito.

Al termine della presentazione, intorno alle 19, ci sarà un momento conviviale con un piccolo rinfresco offerto da Peirano Sport.