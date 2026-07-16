Proseguono con successo i "Notturni nelle Rocche 2026": i prossimi eventi a Govone, Bra e Montà

Proseguono con ottima partecipazione di pubblico le camminate dei 'Notturni nelle Rocche', edizione 17, a tema "Gialli, misteri e casi da risolvere".

Le serate di luglio a Piobesi d'Alba, Ceresole d'Alba, Canale e Montaldo Roero hanno ospitato divulgatori, naturalisti e una compagnia teatrale, che hanno contribuito a rendere le passeggiate gradevoli e apprezzate anche dai più piccoli.

La prossima tappa sarà venerdì 17 luglio a Govone, con ritrovo alle 20.45 presso la cantina "Produttori di Govone": si tratterà di un notturno teatrale con la performance della Compagnia Coincidenze.

Venerdì 24 luglio a Bra si sperimenterà un 'Notturno urbano'. Per la prima volta nella storia della rassegna, verrà proposta una speciale passeggiata in città, che non mancherà di toccare luoghi inediti e nascosti di Bra, con una sosta al parco del monumento più iconico della città, la Zizzola. Qui una guida d'eccezione, l'esperta ed illustre cittadina braidese Irene Ciravegna dell'Associazione Orora ed Italia Nostra Bra, terrà un approfondimento dal titolo 'Tutti i misteri della Zizzola', per addentrarsi nell'origine e nella destinazione d'uso dell'eclettico edificio. Ritrovo alle ore 20.45, partenza alle 21 da piazza Caduti per la Libertà, davanti alla Chiesa della SS.Trinità.



Martedì 28 Luglio a Montà si tornerà ad una passeggiata naturalistica notturna, sempre organizzata dall'Ecomuseo delle Rocche del Roero e guidata dal suo presidente Andrea Cauda, progettista della rete sentieristica del Roero ed esperto di outdoor. L'anello si svilupperà nella suggestiva cornice notturna del Santuario dei Piloni, dove si terrà l'animazione teatrale "Tragico fatto di cronaca avvenuto nel 1825 nella comunità guarenese", adattamento dell'omonimo scritto di Grazia Delpiano, a cura della Compagnia L'Angelo Azzurro.

La compagnia, in stile tutto ecomuseale e partendo da una storia del territorio, ha voluto far emergere un giallo storico locale avvenuto a Guarene, ma di interesse per tutto il Roero.

Ritrovo alle ore 20.45, partenza alle 21 presso le Piscine Comunali di via Ferruccio Novo 9 a Montà.



Si ricorda che le passeggiate hanno una durata di 2 ore circa (compresa l'animazione o l'approfondimento a metà percorso), ed una media di 5 km di lunghezza.

Ogni passeggiata termina con uno spuntino finale e con le profumatissime tisane della buonanotte.

Sono obbligatorie le scarpe sportive, consigliata la torcia.



INFORMAZIONI E DETTAGLI:

Costo passeggiate 10 euro.

Gratuite per bambini fino ai 12 anni, ma consigliate a partire dagli 8 anni in su (se più piccoli, con buon allenamento a camminare).

In caso di maltempo le passeggiate sono annullate

Si invita a munirsi di tazza o bicchiere per le tisane finali (per evitare di utilizzare bicchieri usa e getta).



Info: Ecomuseo delle Rocche del Roero

Vi Cavour 20, Montà

+39 0173 976181

info@ecomuseodellerocche.it