Penne nere protagoniste a San Michele Mondovì per la festa del secondo raggruppamento ANA [FOTO]

Ampia partecipazione, la scorsa domenica, a San Michele Mondovì per la festa del secondo raggruppamento della Sezione Alpini di Mondovì.

Un appuntamento che ha riunito penne nere, autorità e cittadini nel segno dei valori che da sempre contraddistinguono le penne nere.

A rendere ancora più suggestiva la manifestazione è stata la presenza dei muli del Reparto Salmerie, simbolo storico del legame tra gli Alpini e la montagna.

Il corteo, aperto dal presidente della Sezione ANA di Mondovì Armando Camperi, dal sindaco di San Michele Mondovì Daniele Aimone e dal capogruppo ANA di San Michele Teresio Uberti, ha attraversato via Nielli e via Marenco per poi fare ritorno nel centro del paese. Il momento più solenne si è svolto davanti al monumento ai Caduti, nei pressi del Municipio, dove si sono tenuti l'onore ai Caduti e i saluti istituzionali.

La cerimonia è proseguita con l'alzabandiera e la benedizione impartita dal parroco don Marco Giordanengo. A rendere la festa ancora più speciale è stata la presenza di Elio Benso che, con i suoi 89 anni, è l'alpino più longevo del paese.

Nel corso della cerimonia, il sindaco ha espresso il proprio ringraziamento a tutti i presenti: "È stata una domenica bellissima e siamo orgogliosi di aver ospitato a San Michele Mondovì la festa del secondo raggruppamento della Sezione ANA di Mondovì. Ringrazio il presidente Armando Camperi, il capogruppo degli Alpini di San Michele Tedo Uberti, la Fanfara, il Gruppo Salmerie e tutti i gruppi Alpini che hanno partecipato a questa splendida giornata. Gli Alpini rappresentano da sempre i valori della fratellanza, della libertà e della solidarietà e continuano a dimostrarli con il loro impegno a favore delle comunità. Un pensiero speciale va anche a Elio Benso, con i suoi 89 anni il nostro alpino più anziano presente alla manifestazione".

Archiviata la riuscita festa degli Alpini, San Michele Mondovì è già pronto a vivere un altro appuntamento molto atteso dell'estate. Da giovedì 17 a sabato 19 luglio, in piazza Umberto I, tornano infatti i festeggiamenti di Santa Giustina.

"Abbiamo pensato di diversificare i festeggiamenti per i nostri due patroni Santa Giustina - afferma il primo cittadino -, con proposte più dedicate ai giovani mentre un'impostazione più tradizionale per San Michele".

Il programma si aprirà venerdì con Street Food Dinner, festa della birra e cocktail e musica. Sabato pomeriggio spazio alle famiglie con giochi per bambini e giochi della tradizione a cura di Macramè, mentre in serata saranno protagonisti il local street food, il Mojito Party e, dalle 21, il DJ set con Christian Express, Attylos e Riccardo Frola, accompagnati dalla voce di Ivan Talko, sotto l'ala mercatale fino alle 2 di notte. Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre presente il Luna Park, aperto tutti i giorni.