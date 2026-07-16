Maltempo: allerta gialla in tutto il Piemonte per forti temporali e grandine, massima attenzione in provincia di Cuneo

Oggi ancora allerta gialla per temporali. Arpa Piemonte evidenzia nuovi passaggi temporaleschi tra oggi e domani mattina, con fenomeni sparsi, localmente intensi, a carattere più isolato sul basso Piemonte. Instabilità in attenuazione domani pomeriggio.

L'innesco dei fenomeni, originatosi inizialmente sui rilievi alpini, tende a estendersi rapidamente verso le aree pianeggianti, alimentato dall'intenso contrasto termico presente nei bassi strati atmosferici. Nelle ore serali, l'attività temporalesca si concentrerà principalmente sulla porzione settentrionale della regione per poi propagarsi nuovamente verso le pianure. Per la giornata di domani si prevede una temporanea attenuazione dei fenomeni prima dell'alba, seguita da una nuova recrudescenza di temporali pomeridiani, legati al persistere dell'instabilità in quota.

In questo scenario, la Provincia di Cuneo e i settori meridionali della regione rappresentano le aree maggiormente esposte alle precipitazioni più intense. La complessa orografia del territorio cuneese funge da barriera e acceleratore per i moti convettivi, incrementando sensibilmente il rischio di celle temporalesche stazionarie o autorigeneranti. I principali fattori di rischio associati a questa allerta gialla nel Cuneese includono la possibile caduta di grandine di grandi dimensioni, che può danneggiare colture e veicoli a causa dell'elevata energia termica in gioco.

Arpa segnala inoltre il rischio di forti raffiche di vento discendenti, note come downburst, capaci di abbattere rami, alberi e coperture provvisorie, oltre a frequenti fulminazioni che richiedono estrema cautela. Non si escludono allagamenti localizzati dovuti ad accumuli d'acqua repentini che potrebbero sovraccaricare la rete fognaria minore e i piccoli rii.

In caso di allerta per temporali forti, la Protezione Civile e l'Arpa raccomandano ai cittadini di adottare comportamenti estremamente prudenziali. Quando ci si trova all'aperto è fondamentale evitare di sostare sotto alberi, impalcature o cartelloni pubblicitari, mantenendosi lontani da corsi d'acqua e sottopassi. Se si è alla guida di un veicolo, è opportuno ridurre la velocità, aumentare la distanza di sicurezza e non tentare in nessun caso di attraversare tratti stradali già allagati. In ambiente domestico si consiglia invece di scollegare i dispositivi elettronici più sensibili, chiudere accuratamente le finestre e mettere in sicurezza tutti gli oggetti leggeri esposti su balconi, terrazzi o giardini. L'evoluzione della situazione meteorologica rimane costantemente monitorata dai radar e dalle stazioni al suolo di Arpa Piemonte, e si invita la popolazione a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.