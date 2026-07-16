Racconigi, furto al cimitero comunale: avviati i controlli e l’assistenza ai cittadini coinvolti

Nella notte fra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, ignoti si sono introdotti all'interno del cimitero comunale di Racconigi, compiendo furti e danneggiando diverse tombe e aree della struttura.

L'Assessorato competente, guidato dal vicesindaco Alessandro Tribaudino, e gli uffici comunali si sono immediatamente attivati per affrontare la situazione. In stretta collaborazione con il Comando locale dei Carabinieri, sono in corso sopralluoghi e verifiche dettagliate, finalizzati a ricostruire quanto accaduto e a individuare con precisione tutte le tombe e le aree interessate.

Parallelamente, il personale dei Servizi cimiteriali e dell'Ufficio di stato civile sta incrociando le informazioni contenute nei registri comunali per risalire tempestivamente ai concessionari e ai familiari delle persone le cui sepolture sono state violate o danneggiate.

L'obiettivo è contattare direttamente le famiglie coinvolte, fornendo loro tutte le informazioni disponibili e il supporto necessario per presentare formale denuncia e avviare le procedure di ripristino.

«Siamo profondamente indignati per questo atto sacrilego e incivile, che ha colpito un luogo particolarmente caro alla nostra comunità – dichiara il vicesindaco Alessandro Tribaudino –. Ringraziamo le Forze dell'Ordine per il tempestivo intervento e per la collaborazione avviata con gli uffici comunali. Sono attualmente in corso tutti gli accertamenti necessari, anche nei confronti di alcuni possibili responsabili già individuati. Nei prossimi giorni sarà nostra cura contattare direttamente i cittadini coinvolti e accompagnarli nelle procedure di denuncia e di ripristino delle tombe danneggiate».

Il Comune invita inoltre i cittadini che dovessero riscontrare anomalie, manomissioni o danni alle tombe dei propri cari a segnalarli tempestivamente agli uffici comunali, contattando il numero 0172 821616 oppure scrivendo all'indirizzo e-mail statocivile@comune.racconigi.cn.it.