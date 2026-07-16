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Attualità | 16 luglio 2026, 11:38

A Cuneo Polizia Locale e Michelin fanno squadra per la sicurezza stradale

L'iniziativa, che ha coinvolto 80 ragazzi tra i 6 e i 13 anni, si è conclusa oggi con una simulazione "sul campo" con la collaborazione della Misericordia

Per il terzo anno consecutivo si rinnova la collaborazione tra il Comando di Polizia Locale e la Michelin di Cuneo. 

Presso l'area Michel sport Club gli agenti della Polizia Locale hannoi coinvolto circa 80 ragazzi, di età compresa tra 6 ai 13 anni, in attività per apprendere le principali norme di circolazione stradale e di sicurezza in caso di incidente.

I ragazzi hanno partecipato a due lezioni teoriche in aula per poi concludere l’attività oggi, giovedì 15 luglio, con una simulazione "sul campo". 

La Polizia locale ha allestito un percorso con segnali stradali e proposto una simulazione di incidente con l’ausilio della Misericordia di Cuneo.

redazione

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