Tre appuntamenti a Sampeyre tra natura, teatro e astronomia

Tre appuntamenti a Sampeyre chiudono il mese di luglio del calendario estivo "Emozioni & Avventura in Valle Varaita", promosso dall'Unione Montana Valle Varaita. Le iniziative sono in programma venerdì 24 e mercoledì 29 luglio e propongono esperienze diverse e variegate.

Il primo evento è in programma venerdì 24 luglio alle ore 14.15, con ritrovo presso la casetta dell'Ufficio Turistico. "C'è posto nel bosco... a Sampeyre – Alla scoperta della natura con il sarvanòt Pluf" è una passeggiata animata dedicata in particolare alle famiglie con bambini dai quattro ai dieci anni, condotta da operatori de La Fabbrica dei Suoni. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente tramite il modulo disponibile al link https://form.jotform.com/261673989497381, raggiungibile anche dal sito www.unionevallevaraita.it. L'itinerario, che si copre in circa due ore, segue il corso del torrente Varaita fino alla borgata Calchesio lungo il tracciato della storica pista di sci di fondo, senza particolari dislivelli ma non adatto a passeggini e carrozzine. Attraverso racconti, proposti anche in lingua occitana, i partecipanti incontreranno il sarvanòt Pluf, il folletto delle montagne protagonista della storia "C'è posto nel bosco", insieme a folletti, gnomi, silfidi e ninfe che, grazie all'incontro con un vecchio e saggio albero, scoprono come le qualità di ciascuno siano indispensabili per creare armonia e completezza. La storia è nata per l'Anello di Pluf di Venasca, dove è possibile ripercorrerla in autonomia grazie ai pannelli ludico-educativi installati lungo il sentiero.

La sera della stessa giornata, alle ore 21 in piazza della Vittoria, arriva "Pedalando tra le storie", spettacolo del Teatro a Pedali Festival di Mulino ad Arte realizzato con il contributo di Enel. La partecipazione è libera e non è richiesta la prenotazione. Il progetto, ideato da Daniele Ronco in collaborazione con Occit'amo Festival, nasce dall'incontro con le persone e i luoghi attraversati: durante un viaggio in bicicletta nei luoghi dello spettacolo l'attore raccoglie testimonianze, ricordi e racconti degli abitanti, trasformandoli in uno spettacolo che richiama l'atmosfera delle tradizionali vià, le veglie popolari piemontesi. La particolarità dell'evento è che l'energia necessaria ad alimentare luci e impianto audio viene prodotta direttamente dal pubblico, che pedala su biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica.

Il terzo e ultimo appuntamento a Sampeyre è mercoledì 29 luglio: la palestra delle scuole di Sampeyre ospita "Il Cantico e le Stelle: alla scoperta delle stelle con il planetario", attività a cura del geologo e divulgatore scientifico Enrico Collo. Sono previsti cinque turni di visita, alle ore 11.30, 15, 16.30, 18 e 21, della durata di un'ora e mezza ciascuno. L'attività è aperta a grandi e piccoli; la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria entro lunedì 27 luglio tramite il modulo disponibile al link https://www.eventbrite.it/e/il-cantico-e-le-stelle-alla-scoperta-delle-stelle-con-il-planetario-tickets-1992310063030, raggiungibile anche dal sito www.unionevallevaraita.it. All'interno di un planetario mobile costituito da una cupola gonfiabile di circa sei metri di diametro, i partecipanti vivono un'esperienza immersiva dedicata alla conoscenza del cielo, delle costellazioni e della mitologia che le accompagna. Attraverso proiezioni e spiegazioni semplici e coinvolgenti, Enrico Collo guida il pubblico alla scoperta di stelle, pianeti e dei principali fenomeni astronomici, offrendo un'occasione per osservare il cielo in modo nuovo anche in un'epoca in cui l'inquinamento luminoso rende sempre più difficile ammirare la volta celeste.

Tutte le attività fanno parte del calendario estivo di iniziative promosso dall'Unione Montana Valle Varaita. Gli eventi, raccolti sotto al titolo complessivo di Emozioni & avventura in Valle Varaita, sono occasioni per conoscere il territorio valorizzando storia e tradizioni locali, patrimonio ambientale e nuovi percorsi di visita. Da giugno a ottobre sono previsti più di trenta appuntamenti pensati per adulti, bambini e famiglie, con proposte suddivise in cinque aree tematiche che coniugano natura, cultura, movimento e scoperta del territorio e delle sue peculiarità.

Le iniziative sono finanziate con i fondi FOSMIT della Regione Piemonte, Annualità 2024, ex L. n. 234/2021, art. 1, commi 593 e 595. Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 11/12/2024 - Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.