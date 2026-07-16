Villafalletto, musica e spiritualità: omaggio a San Francesco nel Salone Tavio Cosio

Venerdì 24 luglio alle ore 20,45 a Villafalletto presso il Salone "Tavio Cosio" si terrà il terzo concerto della V Stagione musicale Grandae Musica a Villa - INCANTI [S]CONOSCIUTI.
La Stagione musicale è organizzata dall'Associazione Granda Musica APS ETS grazie al contributo dell'Amministrazione comunale di Villafalletto.
La serata avrà come protagonista il duo formato dal soprano Cristina Villani e dal pianista Fulvio Galanti.
Il concerto, intitolato " ...I PASSI DI FRANCESCO", vuole essere un omaggio a San Francesco, nell'ottavo centenario della morte. Un percorso meditativo che ripercorre alcune tappe della vita di Francesco perché, spiegano i componenti del duo, dove le parole non arrivano la musica parla "per dirigere i nostri passi sulla via della pace".