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Eventi | 16 luglio 2026, 15:44

Villafalletto, musica e spiritualità: omaggio a San Francesco nel Salone Tavio Cosio

Venerdì 24 luglio il terzo appuntamento della rassegna “Granda Musica a Villa – Incanti [S]conosciuti” con il soprano Cristina Villani e il pianista Fulvio Galanti

Cristina Villani e Fulvio Galanti

Cristina Villani e Fulvio Galanti

Venerdì 24 luglio alle ore 20,45 a Villafalletto presso il Salone "Tavio Cosio" si terrà il terzo concerto della V Stagione musicale Grandae Musica a Villa - INCANTI [S]CONOSCIUTI.

La Stagione musicale è organizzata dall'Associazione Granda Musica APS ETS grazie al contributo dell'Amministrazione comunale di Villafalletto.

La serata avrà come protagonista il duo formato dal soprano Cristina Villani e dal pianista Fulvio Galanti.

Il concerto, intitolato " ...I PASSI DI FRANCESCO", vuole essere un omaggio a San Francesco, nell'ottavo centenario della morte. Un percorso meditativo che ripercorre alcune tappe della vita di Francesco perché, spiegano i componenti del duo, dove le parole non arrivano la musica parla "per dirigere i nostri passi sulla via della pace".

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