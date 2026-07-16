Cuneo Music Festival, sold out i concerti di Elio e Sarah Toscano: restano posti per Claudio Cecchetto

Sono arrivate diverse telefonate in redazione per cercare in qualche modo di ottenere i biglietti per i tre concerti gratuiti che quest’estate ospiterà la città di Cuneo. Ma ormai già sold out gli spettacoli di apertura e chiusura.

Tre i grandi artisti che dal 17 al 19 luglio calcheranno il palco di piazza Galimberti portati in città dall’esordio del nuovo brand “Cuneo Music Festival”, organizzato dal Comune in collaborazione con Confartigianato.

L’allestimento del palco è quasi completato, pronto a far pulsare nei prossimi giorni il cuore della città a suon di musica.

La prima sera, venerdì 17 luglio, l’ospite sarà Elio e le Storie Tese, gruppo di rock demenziale della scena italiana. Arrivarono secondi al Festival di Sanremo 1996 con “La terra dei cachi”. La data cuneese è stata letteralmente presa d’assalto dagli appassionati, con tutti i posti dell’area riservata sotto il palco andati sold out in meno di tre giorni.

Il 18 luglio, invece, la serata verrà animata dal dj e talent scout Claudio Cecchetto. A 45 anni dalla celebre “Gioca Jouer”,il conduttore e disc jockey mantiene la voglia di ballare e “far festa”, portandola anche nella nostra provincia e nell’arena cittadina. Per questa data sono ancora disponibili alcune centinaia di posti nell’area sotto il palco.

L’ultima sera, invece, salirà sul palco Sarah Toscano. Vincitrice dell’edizione 2023/24 del talent show “Amici”, si è consacrata come voce promettente del nuovo panorama pop italiano. Ad aprire la serata sarà Andrea Costantino, in arte Costa, una delle voci emergenti della scena rap cuneese.

Anche se la prevendita gratuita dei biglietti per i 3mila posto per il concerto di Elio e le Storie Tese e Sarah Toscano è andata tutta esaurita da qualche giorno, si potrà comunque assistere al concerto. L’area del sottopalco, ovviamente, sarà riservata a chi si è assicurato il biglietto, ma la restante metà della piazza sarà comunque accessibile a tutti.