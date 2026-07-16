I forti della Lombarda aprono le loro porte al pubblico

Domenica 19 luglio i forti del Colle della Lombarda aprono le porte al pubblico. Il Parc national du Mercantour e i partner del progetto Interreg-ALCOTRA "Cognitio-Fort" invitano il grande pubblico a scoprire un patrimonio militare eccezionale attraverso visite, spettaccoli, mostre e attività gratuite.

Dalle antiche linee di difesa a un territorio di cooperazione, il Colle della Lombarda diventa, per un giorno, un luogo di incontro tra storia, cultura e natura. Un'occasione unica per comprendere meglio una storia comune franco-italiana e per trasmettere alle giovani generazioni un messaggio di memoria, condivisione e pace.

Finanziato dal programma europeo Interreg ALCOTRA Francia-Italia, il progetto Cognitio-Fort ha l'obiettivo di far conoscere meglio le fortificazioni alpine e sviluppare un'offerta culturale innovativa legata a questo patrimonio.

Il progetto riunisce il Dipartimento delle Alpi Marittime, il Parc national du Mercantour, le Aree Protette Alpi Marittime e l'Unione Montana Valle Stura.

L'obiettivo è rendere questo patrimonio accessibile al maggiore numero possibile di persone, in particolare ai giovani, creando collegamenti tra cultura, storia, paesaggio e biodiversità.



A oltre 2300 metri di quota, il Colle della Lombarda conserva le testimonianze di una storia militare ricca e complesa. Le opere del Genio militare italiano del XIX secolo, le fortificazioni del Vallo Alpino e le antiche postazioni di montagna raccontano i profondi cambiamenti che hanno segnato le Alpi franco-italiane.

Oggi queste opere non rappresentano più simboli di separazione; sono diventate un patrimonio culturale condiviso che permettere di tramandare una storia comune e di ricordare il percorso compiuto verso un'Europa fondata sulla cooperazione e sulla pace.

Nel corso della giornata, i visitatori potranno partecipare a visite guidate, scoprire mostre fotografiche, assistere a spettacoli e narrazioni teatrali, prendere parte a laboratori creativi, esplorare il rapporto tra i forti e la biodiversità e incontrare esperti del patrimonio militare. L'area dove si svolgerà la festa sarà divisa in varie zone e in ognuna di esse si terranno attività diverse.



Tra gli appuntamenti principali figurano l'escursione per salire al Colle con la Guida Parco Stefano Melchio (ritrovo ore 9 subito prima dell'incrocio tra il Santuario di Sant'Anna e il Colle della Lombarda), una conferenza sull'inquinamento pirotecnico residuo dei conflitti armati, il racconto teatrale "Il sussurro della Pietra del Forte", lo spettacolo "L'Uccello e il Bambino Samurai", laboratori dedicati alla fotografia stenopeica e attività sulla vita quotidiana dei soldati francesi e italiani nelle Alpi.

Le antiche opere militari sono diventate anche rifugi per la fauna e la flora alpine. Alcune delle attività permetteranno di scoprire come queste costruzioni, ormai abbandonate, si stiano trasformando in habitat favorevoli alla biodiversità. Un modo originale per creare un ponte tra patrimonio culturale e patrimonio naturale.