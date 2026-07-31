Tunnel di Tenda, l’associazione propone un senso unico alternato più rapido in attesa del doppio senso

Riceviamo e pubblichiamo:

L'Associazione Colle di Tenda ribadisce con convinzione la propria posizione: l'obiettivo deve rimanere l'apertura del nuovo traforo a doppio senso di circolazione.

Riteniamo che questa sia la soluzione migliore per garantire un collegamento moderno, efficiente e stabile tra Italia e Francia, a beneficio dei cittadini, dei lavoratori, delle imprese e del turismo.

Allo stesso tempo, crediamo sia doveroso affrontare il tema con realismo.

L'eventuale introduzione del doppio senso dovrà infatti essere valutata e autorizzata da tutti gli enti competenti italiani e francesi, sulla base delle normative vigenti in materia di sicurezza delle gallerie internazionali.

Proprio per questo motivo, pur guardando con interesse agli studi tecnici presentati, riteniamo opportuno iniziare una riflessione anche su uno scenario alternativo, qualora il doppio senso non potesse essere autorizzato nell'immediato.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di ottimizzare il senso unico alternato, una volta completati i lavori esterni e i nuovi tornanti sul versante francese.

Con il futuro spostamento del semaforo francese in prossimità dell'imbocco della galleria, il tratto regolato dai semafori si ridurrebbe a circa 3,4 chilometri.

Considerando una velocità massima di 50 km/h, il tempo teorico di percorrenza sarebbe di poco superiore ai quattro minuti. Ipotizzando un ciclo composto da 6 minuti di transito e 4 minuti dedicati allo sgombero e alla sicurezza, sarebbe teoricamente possibile realizzare un'alternanza ogni dieci minuti, aumentando sensibilmente la frequenza dei passaggi rispetto all'attuale configurazione.

Si tratta naturalmente di una riflessione tecnica, che dovrà essere valutata esclusivamente dagli enti competenti e nel pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

L'Associazione Colle di Tenda continuerà a sostenere il doppio senso quale soluzione prioritaria, ma ritiene altrettanto importante contribuire al dibattito con proposte concrete e costruttive, affinché, qualunque sia la soluzione adottata, si possa garantire un collegamento sempre più efficiente tra le due vallate.

Marcello Bevilacqua, Ass. Colle di Tenda