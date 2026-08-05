Musica per le stelle lunedì 10 agosto nei giardini del castello di Grinzane Cavour

Si conclude la 20ª edizione del festival Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale, con la direzione artistica di Giuseppe Nova e Alba Music Festival: lunedì 10 agosto alle ore 21, nella notte delle stelle cadenti, il recital con il pianista francese Mathis Cathignol, nei Giardini del Castello di Grinzane Cavour, in collaborazione con l'Enoteca Regionale Piemontese Cavour. Presenterà un programma interamente dedicato a Fryderyk Chopin tra cui i celebri 24 Preludi op. 28.
Ingresso senza prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Possibilità di acquisto del posto riservato garantito nelle prime file: 12 Euro https://www.ticket.it/musica/evento/musica-per-le-stelle.aspx