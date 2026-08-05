La Liguria d’estate, lungo le strade del cioccolato - Prima parte

Quando si pensa alla Liguria d’estate, vengono subito in mente il mare, le spiagge, i gozzi ormeggiati nei porticcioli e il profumo del basilico che sale dai vicoli. Il cioccolato sembra appartenere a un’altra stagione, fatta di giornate fredde, vetrine illuminate e tazze fumanti. Eppure, proprio nei mesi più luminosi, può diventare il filo conduttore di un viaggio insolito attraverso la regione.

Basta lasciare per qualche ora il lungomare e inoltrarsi nei carruggi, tra botteghe ombrose, piazzette di pietra e antichi palazzi, per scoprire che il cioccolato sa parlare anche la lingua dell’estate. Lo fa con praline leggere, creme fredde, gelati intensi, frutta candita ricoperta di fondente e piccoli dolci da gustare lentamente, magari seduti davanti al mare.

Il viaggio può cominciare a Genova, città di approdi, mercanti e spezie. Nei vicoli del centro storico, l’aria conserva ancora qualcosa delle antiche rotte commerciali. Per secoli, dalle navi sono arrivati cacao, zucchero e aromi provenienti da terre lontane. Oggi quella memoria sembra riaffiorare nelle pasticcerie storiche e nelle cioccolaterie, dove il profumo del cacao si mescola a quello del caffè.

Entrare in una di queste botteghe significa allontanarsi per un momento dal caldo delle strade. Dietro i vetri si allineano tavolette, scorze d’arancia ricoperte, creme e piccoli cioccolatini. Ogni assaggio racchiude un contrasto: la dolcezza e l’amaro, la freschezza degli agrumi e la profondità del fondente, il rumore della città e il silenzio raccolto del laboratorio.

Da Genova ad Arenzano il passo è breve. Nel borgo tra parchi, ville storiche e carruggi vicini alla spiaggia, il cioccolato può accompagnare il momento più quieto della giornata. Una pralina, un semifreddo o un piccolo dessert al cacao consumato all’aperto, mentre arriva la brezza della sera, assumono un sapore diverso. Il caldo si attenua, le voci si fanno più lontane e il cioccolato perde la sua immagine invernale per diventare parte della vacanza.