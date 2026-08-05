I Lost Station in concerto a Rivalta di La Morra

Nuovo appuntamento dal vivo per i Lost Station, che venerdì sera alle 21.30 saliranno sul palco di Rivalta di La Morra per una serata all'insegna del pop-rock contemporaneo che caratterizza il progetto musicale della band.

Il concerto arriva in un momento particolarmente positivo per il gruppo, reduce dalla qualificazione alla Finale Nord Italia di Sanremo Rock 2026. Grazie all'esibizione di Day by Day, il singolo pubblicato lo scorso maggio, i Lost Station hanno conquistato il passaggio del turno nelle selezioni regionali di Piemonte e Liguria e saranno tra i protagonisti della Finale Nord Italia, in programma dal 4 al 6 settembre nel Cortile del Castello Estense di Ferrara, dove si contenderanno l'accesso alla finalissima nazionale del Teatro Ariston.

Nel frattempo la band continua la propria attività live, portando sul palco un repertorio che unisce brani originali e un'identità sonora in cui convivono pop, rock ed elettronica. Un percorso che nelle ultime settimane ha raccolto ulteriori soddisfazioni anche grazie a Day by Day, presente nella Top 100 della Indie Music Like, la classifica dedicata ai brani indipendenti più trasmessi e seguiti.

I Lost Station sono composti da:

Alessandro "Ale" Concu – voce

Matteo "Matte" Albrito – tastiere

Giacomo "Jack" Rinaldi – chitarra e synth

Simone "Tiba" Tibaldi – chitarra

Filippo "Fill" Valsania – batteria

Quello di venerdì sarà un concerto che sottolinea un'estate ricca di soddisfazioni per la band, che si prepara a portare la propria musica sul palco nazionale di Sanremo Rock 2026.