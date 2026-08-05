"Castello Segreto" torna a Serralunga d'Alba: il 22 agosto visita speciale tra torri, cantine e tramonto sulle Langhe

orri panoramiche, antiche cantine e luoghi normalmente custoditi dal silenzio del Castello tornano ad accogliere il pubblico. Sabato 22 agosto, alle 18.30, il Castello di Serralunga d'Alba propone un nuovo appuntamento con "Castello Segreto", la visita guidata speciale che permette di scoprire il maniero da una prospettiva insolita, accedendo ad ambienti normalmente esclusi dal percorso tradizionale.

L'esperienza prenderà il via al termine dell'orario ordinario di apertura, quando il Castello avrà già chiuso le porte ai visitatori. Sarà proprio in quell'ora sospesa tra la fine del giorno e l'inizio della sera che un gruppo ristretto di partecipanti potrà intraprendere un itinerario esclusivo tra storia, architettura e paesaggio, accompagnato da una guida.

Il percorso condurrà fino alla torre quadrata, il punto più alto del maniero, da cui ammirare le colline del Barolo illuminate dalla luce del tramonto. La visita proseguirà poi attraverso la torre rotonda e gli ambienti interni del Castello, fino a raggiungere le antiche cantine, dove sarà possibile osservare da vicino il suggestivo pozzo rasoio, uno degli elementi architettonici più particolari e meno conosciuti dell'intera struttura.

Pensata per mantenere un'atmosfera raccolta e favorire un'esperienza immersiva, la visita sarà riservata a soli 20 partecipanti. La partecipazione è consigliata a partire dai 12 anni. Il costo della visita è di 15 euro a persona, con tariffa unica. La prenotazione è obbligatoria scrivendo all'indirizzo info@castellodiserralunga.it.

“Ogni castello racconta una storia, ma non tutte le storie si scoprono nello stesso modo. Accanto alle visite tradizionali stiamo costruendo un calendario di esperienze che permettono di vivere questi luoghi in orari, atmosfere e prospettive diverse. È un modo per invitare il pubblico a tornare, trovando ogni volta un motivo nuovo per conoscere il patrimonio delle Langhe”, osserva Liliana Allena, presidente della Barolo & Castles Foundation.

Il Castello di Serralunga d'Alba è un bene statale gestito dalla Direzione regionale Musei Nazionali Piemonte e valorizzato attraverso un accordo di partenariato speciale pubblico-privato con la Barolo & Castles Foundation.