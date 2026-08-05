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Donazione del sangue a Verzuolo: la solidarietà dell'Adas Saluzzo non va in vacanza
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Solidarietà | 05 agosto 2026, 15:30

Donazione del sangue a Verzuolo: la solidarietà dell'Adas Saluzzo non va in vacanza

Domenica 9 agosto il prelievo presso la Casa Parrocchiale della Chiesa Santa Maria. Il capogruppo invita alla donazione: prenotazione obbligatoria al 348/72.32.502.

Donazione del sangue a Verzuolo: la solidarietà dell'Adas Saluzzo non va in vacanza

L'estate rappresenta per molti il periodo del riposo, ma nei presidi ospedalieri la richiesta di sangue ed emocomponenti continua a essere elevata, a fronte di un fisiologico calo delle donazioni. 

In questa cornice il Gruppo di Verzuolo dell'Adas Saluzzo-Fidas Odv promuove una nuova giornata dedicata alla raccolta ematica per garantire il supporto necessario a chi si trova in una situazione di emergenza.

L'appuntamento è fissato per domenica 9 agosto, dalle ore 8.00 alle ore 11.30, a Verzuolo presso la Casa Parrocchiale della Chiesa Santa Maria in corso Re Umberto 198. L'iniziativa è aperta sia ai donatori periodici sia a coloro che intendo avvicinarsi per la prima volta a questo gesto di solidarietà.

Per assicurare un afflusso ordinato e in sicurezza, la prenotazione è obbligatoria. Tutti gli interessati sono invitati a prenotare il proprio turno contattando il capo gruppo al numero 348/72.32.502 prima di mettersi in viaggio per le ferie estive.

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