Moria di pesci nel rio di Foglienzane a Roccabruna, la segnalazione: "Continui prelievi per l'irrigazione"

Moria di pesci nel rio di Foglienzane a Roccabruna.

Le foto sono piuttosto sgranate, ma testimoniano comunque quanto segnala Antonio Pasero, in qualità di presidente dell'Associazione pescatori di San Damiano Macra.

Pasero evidenzia come il fenomeno sia con alta probabilità dovuto alla scarsità di acqua, causata dalla prolungata siccità, ma non solo.

"Ad aggravare la situazione sono i continui prelievi di acqua dal torrente per l'irrigazione di prati e orti. Purtroppo ci sono scarsi controlli da parte delle autorità locali. Con questa segnalazione vorrei sensibilizzare le persone sulla necessità di tutelare un po' di più i nostri fiumi", scrive Pasero.

Dal comando dei Carabinieri Forestali sottolineano come non sia mai giunta alla loro attenzione alcuna segnalazione specifica su questi episodi, ma il controllo delle portate dei fiumi rientra nella loro attività istituzionale, sulla quale, proprio per la perdurante siccità, presteranno particolare attenzione.