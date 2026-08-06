Bra, il gioco della dama protagonista nel quartiere Oltre-ferrovia

La dama, il tradizionale gioco da tavolo senza tempo, è protagonista dell'estate di Bra. Ogni martedì, dalle ore 18 alle ore 20, nei giardini di via Piumati, tutti pronti davanti alla damiera (guai a chiamarla scacchiera) per sfide epocali, anche intergenerazionali, che da sempre appassionano grandi e piccoli. E sulla pagina Facebook del quartiere Oltre-ferrovia scopriamo che "per chi non ha mai giocato, il maestro Pino sarà lieto di dare lezione".

La dama è un classico gioco da tavolo di strategia, in cui 2 persone si sfidano su una damiera di 64 caselle (la stessa degli scacchi) con 12 pedine per giocatore, posizionate su quelle scure con l'obiettivo di catturare o bloccare i pezzi dell'avversario ed eliminando (il termine è "mangiare") le pedine avversarie, superandole in salto. Questa disciplina ha un organo ufficiale CONI, ed è la Federazione italiana dama che promuove, regola e organizza il gioco a livello nazionale.

Il gioco della dama ha origini antichissime ed è il risultato di un'evoluzione millenaria che parte dall'antico gioco egizio Alquerque (siamo nel 1400 a.C.) e da quello romano di strategia militare Latrunculi. Le regole moderne si sono però sviluppate successivamente, tra il XV e il XVI secolo, in Francia e in Spagna con l'introduzione della damiera a 64 caselle.

Considerata erroneamente il parente povero degli scacchi, la dama in realtà è un vero e proprio sport per la mente che aiuta ad allenare il pensiero strategico, la capacità logica ed a migliorare le relazioni sociali.

E allora, mettetevi comodi e buon divertimento.