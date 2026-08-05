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Roburent, l'architetto Marco Botto dona una fotografia del Monte Alpet al Comune
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Attualità | 05 agosto 2026, 18:52

Roburent, l'architetto Marco Botto dona una fotografia del Monte Alpet al Comune

Sarà apposta nella saletta di ingresso del municipio

Roburent, l'architetto Marco Botto dona una fotografia del Monte Alpet al Comune

Mentre nella antica confraternita Seicentesca di Sant'Antonio Abate, del 1600, prosegue con ottima affluenza di pubblico, la rassegna "Montagne incantate" con le fotografie dell'arch. Marco Botto, l'autore ha deciso di donare al Comune una visione del Monte Alpet, montagna importante del  territorio roburentese, per di più in grande formato. 

Sarà apposta nella saletta di ingresso, rendendo particolarmente elegante il Municipio. 

La mostra resterà aperta fino al 23 agosto, con orario: venerdì – sabato - domenica dalle 16 alle 19 e il 15 e nei festivi anche dalle ore 10 alle 12. 

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