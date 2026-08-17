La dolce epopea della Nutkao diventa un film: ciak tra Langhe e Astigiano, si cercano comparse

Un'avventura imprenditoriale nata tra le colline piemontesi e trasformatasi in un successo internazionale si prepara a rivivere sotto i riflettori del cinema.

La straordinaria parabola di Giuseppe Braida, il padre fondatore della Nutkao, sarà infatti al centro del nuovo film intitolato "La mia strada", un progetto profondamente radicato nell'identità del territorio che attinge alla memoria e al percorso umano e professionale raccontato nel suo memoir.

Braida, nato a Mombarcaro, ultimo di undici figli in una famiglia contadina dell'alta Langa, ha legato il suo nome proprio alla fondazione della Nutkao. Dopo le prime esperienze lavorative nel settore dolciario (anche come dipendente alla Ferrero), Braida affrontò un difficile fallimento a metà degli anni Settanta . Nel 1982 decise di rimettersi in gioco fondando la Nutkao a Piobesi d'Alba, per poi trasferire lo stabilimento a Canove di Govone.

L'intuizione vincente fu quella di posizionarsi come produttore specializzato di creme spalmabili alla nocciola e al cacao conto terzi (private label), realizzando i prodotti per le maggiori catene della grande distribuzione e per marchi internazionali.

Il set tra colline, borghi e città d'arte

Le riprese del lungometraggio si svolgeranno interamente in Piemonte, attraversando una suggestiva geografia di luoghi distribuiti tra le province di Cuneo, Asti e Torino.

La macchina da presa si accenderà già nella seconda metà di agosto per proseguire i lavori sino alla fine di ottobre, portando l'atmosfera del set anche nel cuore dell'Astigiano, con scene che interesseranno direttamente la città di Asti e il borgo di Castelnuovo Don Bosco .

La selezione aperta per comparse

In vista del primo ciak, la produzione ha dato ufficialmente il via alla ricerca delle comparse che andranno ad animare le diverse ambientazioni della narrazione. L'opportunità è rivolta a profili eterogenei: si selezionano uomini e donne in una fascia anagrafica compresa tra i 18 e i 75 anni, oltre a giovani e giovanissimi dai 10 ai 16 anni.

Come vivere l'esperienza sul set

La partecipazione alle riprese è su base volontaria e rappresenta un'occasione speciale per osservare da vicino la costruzione di un'opera cinematografica e dare il proprio contributo a una narrazione fortemente legata alla nostra terra.

Gli aspiranti candidati possono inoltrare la propria adesione compilando il modulo telematico dedicato predisposto dalla produzione, all'interno del quale viene richiesto l'invio di alcune fotografie recenti a figura intera e in primo piano.