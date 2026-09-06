San Giovenale unisce Fossano e Narni nel segno della musica

Un incontro nel segno della fede, della musica e di una storia condivisa. La Cappella Musicale San Giovenale di Fossano, insieme alla Rettrice in carica e ai Rettori emeriti della Compagnia di San Giovenale, è stata a Narni in occasione dell'anniversario della morte di San Giovenale, Patrono tanto della città umbra quanto di Fossano.

La trasferta ha rappresentato un nuovo e significativo passo nel rapporto che unisce le due comunità, accomunate dalla devozione al Santo e dalla presenza delle sue reliquie.

La visita è iniziata venerdì 4 settembre nella suggestiva chiesa di Santa Maria Impensole, dove la Cappella Musicale fossanese ha animato la celebrazione eucaristica presieduta da don Sergio, parroco della Cattedrale di Narni, unendosi alla Cappella Musicale Harmoniae Caelestes di Narni diretta dal Maestro Fabrizio Antonelli. Per la particolare occasione, la Santa Messa è stata celebrata in lingua latina secondo la forma ordinaria della Messa cattolica di rito romano di Paolo VI, sottolineando anche attraverso la proposta di un repertorio vocale gregoriano, il carattere solenne dell'appuntamento.

La giornata di sabato 5 settembre ha assunto anche un importante valore civile e culturale. Il gruppo fossanese è stato infatti accolto dal Sindaco della città di Narni, in un momento che ha testimoniato concretamente l'amicizia tra le due comunità.

Nel pomeriggio, nella chiesa di San Domenico, la Cappella Musicale San Giovenale si è esibita insieme ai Narnia cantores e il Maestro Simone



Sorini proponendo alcuni canti tratti dall'Ufficio ritmico di San Giovenale. Un repertorio particolarmente significativo, già presentato a Fossano, nella Basilica dedicata al Santo, lo scorso 10 maggio.

Il soggiorno narnese si è concluso domenica 6 settembre con la Messa delle ore 11 nella Cattedrale di Narni. Anche in questa occasione le voci fossanesi si sono unite a quelle della Cappella Musicale di Narni, suggellando attraverso il canto tre giornate di intensa condivisione.

Tanta emozione e tanta buona musica, ma soprattutto la consapevolezza che il patrimonio spirituale e culturale legato a San Giovenale possa diventare ancora oggi occasione concreta di incontro.

La musica, insieme alla disponibilità e alla buona volontà di tante persone, ha infatti permesso di consolidare ulteriormente il legame tra Narni e Fossano, due città geograficamente lontane ma profondamente unite dalla figura del loro comune Patrono e dalla condivisione delle sue reliquie.

Un legame antico che oggi trova nuovi linguaggi e nuove occasioni per essere vissuto. E proprio don Sergio, ha saputo riassumere con una battuta carica di storia e di significato lo spirito di queste giornate: «Dopo 400 anni, finalmente in pace».

Una pace che, questa volta, ha avuto come voce quella della musica.