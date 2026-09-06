Sclab inaugura a Cuneo: tre giorni di eventi per presentare il nuovo presidio culturale della città

Venerdì 18 settembre, dalle 21 alle 23, presso palazzo Santa Croce di Cuneo inaugura Sclab, il nuovo centro culturale gestito dall’associazione culturale Noau.

L’inaugurazione si svilupperà nell’arco di tre giornate, fino a domenica 20 settembre, per far conoscere il nuovo spazio, incontrarsi, partecipare ad eventi e inaugurare con tutta la cittadinanza il nuovo presidio culturale della città. Per la serata inaugurale, nel cortile Esseci del palazzo sarà proposto lo spettacolo gratuito “Viaggio nelle sfumature del bordo”, show di apertura di “Bordi”, titolo del festival che Noau sviluppa all’interno di Sclab. Protagonisti saranno l’antropologo Adriano Favole e il musicista e artista Maurizio Carucci che si confronteranno sul tema del “bordo” come spazio di incontro, trasformazione e possibilità.

Il programma inaugurale, realizzato con il sostegno di Fondazione Crc, proseguirà nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre tra incontri, performance, attività, musica, mostre e momenti di convivialità. L’inaugurazione rappresenta anche l’appuntamento finale di Generazione Ora, il progetto gratuito promosso dal Comune di Cuneo e realizzato in collaborazione con Noau dedicato ai giovani tra i 15 e i 34 anni e pensato per per favorirne la crescita personale, la creatività e l’avvicinamento al mondo del lavoro. Il programma completo e tutte le informazioni sull’inaugurazione in aggiornamento sul sito www.essecisclab.it

“Sclab è il nuovo centro culturale gestito da Noau | officina culturale all’interno del polo Esseci. Un posto per esse(r)ci: dove chi in città fa cultura da anni incontra chi ci arriva adesso, e insieme prova a costruire qualcosa di nuovo. Uno spazio aperto alla città che aspira a diventare un punto d’incontro abituale per tutte le persone e le loro idee. Un luogo dove incontrarsi, condividere e, insieme, far succedere cose”, dichiara Manuele Berardo, presidente di Noau.

Il programma inaugurale prosegue sabato 19 settembre con una giornata di appuntamenti dedicati all’arte, alla creatività, alla partecipazione e alla convivialità, con un momento particolarmente significativo alle 11, quando si terrà il vernissage con successiva presentazione dell’installazione e della mostra dell’artista John Blond, da dieci anni impegnato nello sviluppo di un linguaggio personale costruito attorno al segno dei “Noodles”; Blond presenterà insieme a Noau il percorso creativo che ha portato alla realizzazione dell’intervento permanente all’interno di Sclab. Un lavoro che nasce dalla volontà di occupare muri, oggetti e spazi e che, nel tempo, si è trasformato in una ricerca sul concetto di limite: il bordo non più inteso come confine, ma come luogo aperto, dove possono nascere incontri, relazioni e nuovi significati.

La mattinata sarà inoltre caratterizzata dalla Karhu Run, corsa non competitiva aperta a tutti con partenza e arrivo nel cortile Esseci, e dal laboratorio artistico “Pittura in Azione – Fuori Bordo”, mentre fino alle 18.30 sarà possibile visitare “Diario del divenire”, esposizione curata da Bottega di storie e di parole che restituisce il percorso di scrittura creativa e mindfulness realizzato con una classe del Liceo Classico e Scientifico di Cuneo nell’ambito del progetto Generazione Ora.

A mezzogiorno sarà il momento della Tavolata di comunità “Che gusto avrà sclab?”, occasione per presentare in anteprima la proposta gastronomica del nuovo centro e condividere una degustazione pensata come momento di incontro e racconto del territorio.

Nel pomeriggio Sclab proporrà un ricco calendario di attività rivolte a bambini, famiglie, ragazzi e adulti: dal grande gioco dell’oca dedicato alle fiabe alla “Noodleizzazione Creativa” condotta con John Blond, dal laboratorio sull’Ikigai al concerto-laboratorio Modulazioni Kids! Resounding Biberon, fino alle attività artistiche, di lettura, scrittura e improvvisazione teatrale.

La giornata si concluderà alle 18.30 con l’aperitivo filosofico, l’apericena e una serata dedicata alla musica e alle arti visive, con il progetto Ghetto Boogie e Pixel Smoothies: dal warm up con dj set e laser art alla performance “Il Bordo”, fino al live OBLIO di Isacco Basilotta, accompagnato dal video mapping, e al dj set finale che chiuderà idealmente il cerchio della giornata.

La tre giorni inaugurale di Sclab si concluderà domenica 20 settembre , alle 11, nello Spazio eventi, con Fonorama Matinée – “Newspeakracy” di Giorgio Li Calzi, concerto e jam session tra tromba e macchine sonore generative. L’appuntamento, curato dall’Associazione Culturale Origami in collaborazione con il Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo – dipartimento METS, propone un nuovo format dedicato all’ascolto e alla ricerca sonora contemporanea, tra conversazione pubblica e performance dal vivo.



