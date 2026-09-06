Un convegno sull'uso dei droni chiude domani la Mostra della Meccanica agricola di Saluzzo

L’area espositiva di 35 mila metri quadrati del Foro Boario ospiterà, fino a domani, lunedì 7 settembre, la 79ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo e 18ª edizione Nazionale con più di 500 spazi espositivi dedicati ai prodotti e ai macchinari del settore primario e le spettacolari dimostrazioni degli allevatori che parteciperanno alle competizioni della 53ª Mostra Regionale bovini di razza Frisona Italiana e della 20ª Junior Show Regionale.

Domani, lunedì 7 settembre, alle 8, apertura della Mostra e, alle 9.30, appuntamento all’Area incontri per il convegno “Osservare il clima dall’alto: la frontiera dei droni in campo”. Un confronto aperto sulle nuove frontiere dell’agricoltura di precisione e sull’impiego consapevole delle tecnologie aeree a supporto del territorio, guidato dai relatori Paolo Gay del Dipartimento di scienze agrarie forestali e alimentari Università degli studi di Torino e Luca Nari, ricercatore Fondazione Agrion. Moderati da Paolo Caraccio, esperto di assistenza al volo, gli ospiti approfondiranno come i droni e il monitoraggio dall’alto rappresentino oggi strumenti fondamentali non solo per ottimizzare le risorse agricole, ma anche per monitorare gli impatti del cambiamento climatico in tempo reale, nel rispetto delle norme che regolano utilizzo e limiti di questi strumenti innovativi. L’evento è a cura di Agrion & Datameteo Educational ed è accreditato come seminario gratuito di aggiornamento per gli iscritti all’Ordine degli ingegneri della provincia di Cuneo.

Alle 10, spazio alla Mostra Interprovinciale Pezzata Rossa Italiana con le categorie Manze e Vacche e le finali e, alle 11.30, la presentazione delle campionesse della razza Frisona Italiana.

Alle 12 è prevista la cerimonia di premiazione e alle 14, la chiusura ufficiale della 79ª Mostra della Meccanica Agricola, con rientro degli animali dalle 16.

La Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla Città di Saluzzo in collaborazione con le aziende del settore – Supertino, Vaudagna, Olimac, Balfor – ed eVISO. Per informazioni visitare il sito fondazionebertoni.it.