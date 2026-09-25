A Pagno un appuntamento per scoprire come si realizza un lungometraggio: incontro con Fabio Ferrero

Una serata imperdibile quella che la Delegazione FAI di Saluzzo ha organizzato a Pagno, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, per giovedì 8 ottobre: una speciale anteprima e un "dietro le quinte" del film di Fredo Valla e Fabio Ferrero Hans Clemer. Una biografia non autorizzata, dedicato al pittore fiammingo e al suo percorso artistico tra la Provenza e il Piemonte Sud Occidentale. L'appuntamento, ad ingresso libero, è alle ore 20.45 nella tensostruttura (riscaldata) di Piazza Mercato, davanti al Municipio pagnese. La scelta del giorno e del luogo non è affatto casuale: l'ultima opera del regista Fredo Valla verrà proiettata a fine mese, sabato 24 ottobre, al Teatro Magda Olivero di Saluzzo, nell'ambito della Festa del Libro Medievale e Antico (info biglietti: www.cinemateatromagdaolivero.it ).

Inoltre l’antica Abbazia dei SS. Pietro e Colombano di Pagno è particolarmente cara alla Delegazione FAI di Saluzzo che a breve ne racconterà, con i suoi narratori, le meraviglie conservate all'interno: le tracce paleocristiane, longobarde, romaniche, gli affreschi quattrocenteschi, lo splendido Arcangelo Michele, attribuito proprio ad Hans Clemer e alla sua scuola. Per mesi, il regista Fredo Valla e il produttore Fabio Ferrero si sono messi sulle tracce dell’artista fiammingo per ricostruirne l’avventura umana e artistica, ripercorrendo una vita che unisce la Provenza al Piemonte Sud Occidentale: il risultato è il film Hans Clemer. Una biografia non autorizzata. Il regista Fredo Valla nella sua ultima fatica fa emergere prepotentemente due aspetti del suo lavoro e della sua personalità: l’amore viscerale (e corrisposto) per il cinema e quello per la montagna, vissuta e raccontata come fil rouge di tutta la sua produzione. Gian Luca Favetto, attore protagonista, scrittore, poeta e giornalista, nel film ripercorre gli itinerari del "Maestro d’Elva" con il passo lento dei pellegrini di un tempo. Fabio Ferrero, nell'appuntamento di Pagno, ci racconterà i dietro le quinte della lavorazione di un’opera che vuole dimostrare come Hans Clemer non fosse solo lo straordinario "Maestro d’Elva", ma un pittore di respiro internazionale e incredibilmente moderno.

Ferrero ci illustrerà le fasi della lavorazione, divagando anche sugli elementi maggiormente umani dell’avventura che ha portato la troupe in giro per l’Europa, per ripercorrere a ritroso le tappe del pittore fiammingo che, alla fine del Quattrocento, ha rivoluzionato la pittura piemontese introducendo elementi di modernità rinascimentale ancora sconosciuti dalle nostre parti. Hans Clemer. Biografia non autorizzata Un film di Fredo Valla e Fabio Ferrero Sceneggiatura e Regia: Fredo Valla Protagonista: Gian Luca Favetto Fotografia: Luciano Federici Produzione: Comune di Elva / SMK Factory / Progetto Cantoregi Il progetto nasce dalla volontà del Comune di Elva di riportare alla luce la figura di Hans Clemer attraverso un linguaggio cinematografico capace di coniugare rigore e libertà espressiva. Decide di investire parte del PNRR “Bando Borghi” e contatta Fredo Valla per la regia. L’idea è non lavorare ad un documentario tradizionale, ma a un’opera ibrida, che intrecci ricerca storica, osservazione del reale e dimensione poetica. Ai fondi del Comune di Elva si sono aggiunti quelli del territorio saluzzese (Comune e Fondazione bancaria locale) e di altre realtà pubbliche e private. Il quadro finanziario si è chiuso con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte attraverso il bando “Piemonte Doc Film Found”.

La lavorazione si è sviluppata attraverso un lungo lavoro sul territorio (in particolare tra la Valle Maira, Saluzzo e altri luoghi legati alla presenza di Clemer come Francia e Fiandre), affiancato da una ricerca archivistica e iconografica.

Centrale è stato il dialogo con studiosi, restauratori e comunità locali, così come la costruzione di un dispositivo narrativo in grado di valorizzare il materiale raccolto senza irrigidirlo in una forma didascalica. Si ringrazia per la collaborazione alla realizzazione dell’incontro con Fabio Ferrero l’Associazione Espaci Occitan Per ulteriori informazioni: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it