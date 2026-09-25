A passeggio tra i cortili di Bra, il programma

Domenica 4 ottobre 2026 Bra ospita la prima edizione di "Cortili in fermento". Si tratta della nuova veste del tradizionale pranzo itinerante autunnale che, dopo anni di successi ma anche di mutamenti, vuole recuperare lo spirito originale dell'evento, rimettendo al centro dell'attenzione i cortili di Bra, splendidi scorci che rimangono nascosti nella vita di tutti i giorni.Saranno quindi i cortili cittadini ad attirare i visitatori ospitando diverse forme di intrattenimento. Si va dalla musica dal vivo alle esibizioni di danza, dalle iniziative culturali al gioco degli scacchi. Inoltre, sono previsti attività circensi, giocoleria, giostrine e truccabimbi in piazza XX settembre, un raduno di Maggioloni VW in corso Garibaldi e tanto altro ancora.

Non si rinuncia comunque alla buona tavola: è infatti previsto un "Pranzo della domenica" che si terrà sull'ala di corso Garibaldi dalle 12 alle 14 (turno unico, chiusura cassa ore 13,30). Il menù prevede insalata di sedano, tuma e noci; lingua al verde; insalata russa; peperoni e salsa tonnata; frittata di cipolla; bagnar nell'olio; Raschera e Bra con miele; torta di nocciole con zabaione (acqua compresa, vino da acquistare in loco ma extra menù). Il tutto ad un costo di 20 euro, 15 euro ridotto dai 6 ai 12 anni e gratuito fino ai 5 anni. Necessaria la prenotazione all'Ufficio Cultura e Manifestazioni chiamando lo 0172-430185 o scrivendo una mail a cultura@comune.bra.cn.it.

La giornata di domenica 4 ottobre offrirà anche un'altra grande opportunità di divertimento a tutti i visitatori, ovvero il nuovo appuntamento con i Mercatini di via Vittorio. Per tutta la giornata la via – fino all'incrocio con via Provvienza – ospiterà decine di espositori che metteranno in mostra articoli prevalentemente legati a pop culture, fumetti, gaming e modellismo.

Da non dimenticare le tre grandi esposizioni allestite in questo periodo a Bra: la mostra "Ricordè; un archivio fotografico, un paese", ospitata all'interno della Zizzola fino al 25 ottobre, che ripercorre la storia della città grazie all'archivio fotografico dello storico fotografo braidese Bruno Risso; al Museo civico di Archeologia, Storia, Arte di Palazzo Traversa la mostra "Una chiesa da salvare. Santa Maria delle Grazie alla Veneria. Bra: itinerario fra luoghi di culto ed espansione urbana" e soprattutto l'esposizione "Egitto. Sulle tracce degli dei" che vede esposti a Palazzo Mathis fino al 6 gennaio 2027 tredici amuleti e reperti inediti della terra dei faraoni.