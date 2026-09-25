Biodiversità e agricoltura sostenibile: a Racconigi il confronto tra istituzioni, mondo agricolo e territorio

Sabato 26 settembre l’Associazione Centro Cicogne e Anatidi, centro federato Lipu, organizza a Racconigi il convegno pubblico “Biodiversità e Agricoltura Sostenibile”, un appuntamento che riunisce in un’unica giornata istituzioni, enti di tutela ambientale, associazioni di categoria e aziende agricole per fare il punto su un tema sempre più centrale: come coniugare produzione agricola e salvaguardia della biodiversità. L’evento, che gode del patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Città di Racconigi, Ente di gestione delle Aree Protette del Monviso e Cia Agricoltori Italiani Cuneo, nasce con l’obiettivo di mettere a confronto i diversi livelli di governo del territorio con chi la biodiversità la tutela ogni giorno sul campo. La mattinata si apre con un momento di memoria dedicato ad Antonio Cederna, a trent’anni dalla sua scomparsa, a cura dell’artista e poeta Fabrizio Carbone. A seguire, l’intervento di Danilo Selvaggi, Direttore Generale Lipu, dedicato all’ambientalismo in Italia.

La presenza della Lipu, storica associazione nazionale per la protezione degli uccelli, assume qui un valore particolare: da anni l’associazione promuove politiche agricole capaci di conciliare produzione e tutela delle specie animali, un impegno che rappresenta uno dei fili conduttori dell’intera giornata. La mattinata si chiude con un dibattito. Il programma pomeridiano rende evidente l’intreccio di competenze e pratiche al centro del convegno: dagli interventi istituzionali di Regione Piemonte su biodiversità nei contesti agricoli e investimenti non produttivi, alle testimonianze aziendali come quella dell’Azienda Agricola Orto del Pian Bosco di Fossano sulla creazione di una zona umida per le libellule, fino alle misure di conservazione degli anfibi illustrate dall’Ente di gestione Aree Protette del Monviso e all’impegno diretto della Confederazione Italiana Agricoltori di Cuneo.

Spazio anche al progetto di salvaguardia delle campagne turchesi per la tutela di specie rare in contesto agricolo e all’inaugurazione del progetto “LAB BIODIVERSITÀ: Essere diversi è una ricchezza”, realizzato nell’ambito del PNRR e finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, a conferma di come le politiche pubbliche si traducano in interventi concreti sul territorio. La giornata si conclude con l’inaugurazione della mostra “Percorsi di biodiversità”, una sessione di birdwatching in palude e un rinfresco conclusivo. Dove: Via Stramiano 32, 12035 Racconigi (CN) Quando: sabato 26 settembre 2026, ore 10.00-19.30 La prenotazione è obbligatoria su Eventbrite: è possibile registrarsi cliccando direttamente sul link presente sulla locandina dell’evento.

In allegato il programma