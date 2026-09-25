Connessioni Festival, il programma degli eventi di ottobre

Conclusi i primi 3 giorni di concerti gratuiti in occasione di Connessioni svolti in piazza Foro Boario a Cuneo in collaborazione con Open Baladin, il Festival continua con un mese di ottobre ricco di appuntamenti a partire dal 2 ottobre. Il tema principale affrontato in questa edizione sarà: “IL NUOVO DISORDINE MONDIALE”.

Tre giornate con un calendario variegato di appuntamenti dove i cambiamenti sociali e la particolare situazione geopolitica che stiamo affrontando in questi mesi saranno al centro della manifestazione. Un Festival in cui parlare e discutere la comunicazione di oggi e quella del futuro, uno spazio di incontro, dibattito e approfondimento con diversi appuntamenti: dagli incontri dedicati alla cultura, a momenti di intrattenimento con cinema, concerti, spettacoli, workshop e mostre, alla scoperta della città di Cuneo e alla sua valorizzazione. Un Festival partecipato in diverse location, tra le quali, il Cinema Monviso, l’Open Baladin e il Teatro Toselli, il nuovo Esseci Auditorium e altri luoghi di incontro; con un programma ricco di appuntamenti in presenza che coinvolgerà l'intera città di Cuneo. Relatori da incontrare durante il festival, spettacoli e concerti da seguire dal vivo. Un’atmosfera ospitale e vivace per tutti che favorisce la creatività e lo sviluppo delle idee.

La kermesse “Connessioni Festival” vanta Importanti collaborazioni per la realizzazione dell’evento tra le quali la Consulta Giovani di Cuneo che ha contribuito a migliorare i contenuti e gli aspetti tecnici e logistici del festival. L’evento è realizzato grazie anche al contributo della Fondazione CRC, del Comune di Cuneo, oltre al Consiglio Regionale del Piemonte e agli sponsor Banca di Caraglio, Il Marchio 2 e Albalanga S.r.l. ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo.

Per info e prenotazioni www.connessionifestival.it

Il programma: