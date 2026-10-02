Bra, al Politeama dodici serate tra Pirandello, Scarpetta e grandi concerti

Torna l'appuntamento culturale più apprezzato sotto la Zizzola. Stiamo parlando della nuova stagione del Teatro Politeama Boglione di Bra, che da anni registra un successo crescente: quasi tutti gli spettacoli in cartellone vanno sold out con largo anticipo. Gli appassionati sono avvisati!

La nuova stagione propone un programma di alto livello, pensato per emozionare, far riflettere e fare comunità. Si va dai classici rivisitati con audacia e ironia, come Pirandello e Scarpetta, alle intense storie al femminile. Non mancano grandi prove d'attore e raffinate parentesi musicali, dalla sinfonica alla canzone d'autore. Sul palco salgono grandi nomi come Marina Massironi, Gianfelice Imparato, Lucia Vasini e Paolo Hendel, e poi Paola Quattrini e Gaia De Laurentiis, la Compagnia Corrado Abbati, Marina Rocco, Primo Reggiani e Gianni Clementi.

«Finalmente si avvicina l'autunno e il momento in cui il sipario del Teatro Politeama tornerà ad aprirsi», commentano il sindaco Gianni Fogliato e l'assessore alla Cultura Biagio Conterno. In città, raccontano, l'attesa è sempre più alta: «In tanti chiedono notizie della nuova stagione teatrale. Siamo sicuri che anche quest'anno il nostro pubblico non resterà deluso, con un ricco cartellone di dodici appuntamenti, di cui quattro fuori abbonamento, capaci di coinvolgere, divertire ed emozionare tutti. Vi invitiamo a prendere il vostro posto in sala».

Gli spettacoli

Si parte venerdì 20 novembre con "Ma che razza di Otello" di Lia Celi, rilettura comica del capolavoro di Shakespeare, con Marina Massironi e l'arpa di Monica Micheli.

Sabato 28 novembre è la volta del "Concerto di Santa Cecilia" della Banda "Giuseppe Verdi" di Bra, fuori abbonamento e gratuito. Sabato 5 dicembre arriva una versione contemporanea della celebre farsa napoletana di Eduardo Scarpetta "Il medico dei pazzi", con regia e adattamento di Leo Muscato.

A dicembre ci sono poi tre appuntamenti musicali, tutti fuori abbonamento:

giovedì 10 dicembre "Vorrei una voce", di e con Tindaro Granata, che ripropone le canzoni di Mina (ingresso gratuito);

giovedì 17 dicembre "Magia viennese e concerto di Natale", con i musicisti e gli insegnanti dell'Istituto musicale "G. Gandino" e l'Orchestra Fondazione Fossano Musica (ingresso 5 euro);

mercoledì 30 dicembre il "Concerto di Capodanno Love song", con l'Orchestra Bartolomeo Bruni e il Phoebus Quartet (18 euro).

Anche il nuovo anno si apre in musica, venerdì 8 gennaio, con l'adattamento di Corrado Abbati della celebre commedia musicale "Al cavallino bianco". Giovedì 14 gennaio si torna alla prosa con "Terzo tempo", tratta dall'omonimo romanzo di Lidia Ravera. È la storia di una coppia separata da tempo che vive sullo stesso pianerottolo e continua a frequentarsi.

Martedì 9 febbraio Paola Quattrini e Gaia De Laurentiis sono le protagoniste de "Le fuggitive". Il 23 febbraio va in scena "Il mio nome è Maria Stuarda", intenso testo di Nicoletta Verna su una donna che si ribella alle violenze e agli abusi del marito geloso e del datore di lavoro.

Mercoledì 10 marzo torna un grande classico: "Uno, nessuno e centomila", adattamento teatrale dell'ultimo romanzo di Luigi Pirandello, con la regia di Nicasio Anzelmo. Il cartellone si chiude martedì 23 marzo con "Nemici come prima", commedia brillante scritta da Gianni Clementi e diretta da Francesco Procopio, con la partecipazione straordinaria di Teresa Del Vecchio.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.

Abbonamenti e biglietti

L'abbonamento alla stagione di prosa costa 190 euro (170 euro ridotto per over 65 e under 26). I vecchi abbonati hanno la prelazione e conservano il posto della scorsa stagione. Possono rinnovare l'abbonamento lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, dalle 18 alle 20, al botteghino del teatro. Per i nuovi abbonati le giornate sono lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 novembre, sempre al Politeama Boglione dalle 18 alle 20.

I biglietti dei singoli spettacoli sono in vendita da lunedì 9 novembre. Per gli spettacoli in abbonamento costano 28 euro (25 euro ridotto per over 65 e under 26). Si acquistano online su www.ticket.it oppure al botteghino del teatro, tutte le sere di spettacolo, dalle 19 alle 21.

Informazioni

La stagione 2026/27 del Teatro Politeama Boglione è un'iniziativa del Comune di Bra. È organizzata con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione CRT e con il supporto di Gallerie Big, Banca di Cherasco e Baratti&Milano. Maggiori informazioni sul sito www.turismoinbra.it o all'Ufficio Cultura e Manifestazioni, al numero 0172.430185.